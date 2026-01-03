Venezolanos en Montevideo se concentraron en Plaza de la Bandera para celebrar el derrocamiento de Nicolás Maduro

Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando

Un grupo de venezolanos se concentraron en la Plaza de la Democracia de Montevideo, más conocida como Plaza de la Bandera, para festejar el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado en Caracas.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Tras las primeras informaciones de la mañana, los venezolanos en Uruguay comenzaron a organizar una manifestación con inicio este mediodía. Bajo la consigna "Concentración de la libertad", los extranjeros concurrieron a este lugar con banderas venezolanas, uruguayas y hasta de Estados Unidos, país que capturó a Maduro.

Otros manifestantes concurrieron con gorros que tienen los colores de la bandera caribeña, camisetas color "vinotinto" de la selección de fútbol de este país y hasta afiches con la orden de captura internacional que había emitido el gobierno de Donald Trump.

Entre festejos, abrazos y llantos; los extranjeros celebraron la caída de Maduro en Uruguay como también lo hicieron en otras partes del continente a donde migraron los venezolanos. De los 7,5 millones de caribeños que viven fuera de su país, 40 mil están en Uruguay.

Estados Unidos (EE.UU) lanzó este sábado por la madrugada un ataque militar contra Venezuela y capturó a Nicolás Maduro. Cerca de las 02:00 de Caracas se produjeron explosiones en distintos puntos de la ciudad. Dos horas más tarde, el presidente Donald Trump confirmó el "ataque a gran escala" sobre Venezuela y la detención de Maduro. El presidente estadounidense dio detalles de la operación y dijo que Maduro es trasladado en un buque militar a Nueva York, donde será enjuiciado por "narcoterrorismo". En una conferencia de prensa desde el estado de Florida, Trump afirmó que EE.UU liderará la transición, que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez acatará y descartó a la opositora María Corina Machado en este proceso. El presidente Trump agregó que se permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus reservas de crudo después de la operación militar. En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi convocó de urgencia al gabinete para discutir la "grave crisis institucional" que enfrenta la región tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro incluida. "Rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana", reivindicó el mandatario uruguayo. Y agregó que "el fin no puede justificar los medios". Por otra parte, el expresidente Luis Lacalle Pou dijo que no justifica la "intervención armada" de Estados Unidos, pero se preguntó "hasta cuándo" iba a seguir la dictadura de Nicolás Maduro en ese país.