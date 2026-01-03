Dólar
/ Nacional / CAPTURA DE MADURO

Venezolanos en Montevideo se concentraron en Plaza de la Bandera para celebrar el derrocamiento de Nicolás Maduro

De los 7,5 millones de caribeños que viven fuera de su país, 40 mil de ellos están en Uruguay

3 de enero 2026 - 17:40hs
Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro

Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando
Foto: Joaquín Ormando

Un grupo de venezolanos se concentraron en la Plaza de la Democracia de Montevideo, más conocida como Plaza de la Bandera, para festejar el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado en Caracas.

Tras las primeras informaciones de la mañana, los venezolanos en Uruguay comenzaron a organizar una manifestación con inicio este mediodía. Bajo la consigna "Concentración de la libertad", los extranjeros concurrieron a este lugar con banderas venezolanas, uruguayas y hasta de Estados Unidos, país que capturó a Maduro.

Otros manifestantes concurrieron con gorros que tienen los colores de la bandera caribeña, camisetas color "vinotinto" de la selección de fútbol de este país y hasta afiches con la orden de captura internacional que había emitido el gobierno de Donald Trump.

Yamandú Orsi. Archivo
POLÍTICA EXTERIOR

Yamandú Orsi citó de urgencia al gabinete ante la "grave crisis internacional" tras intervención militar de EEUU en Venezuela

Luis Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional el 27 de octubre de 2025 para analizar el caso Cardama. Archivo
VENEZUELA

Lacalle Pou dijo que no justifica la "intervención armada" de EEUU pero se preguntó hasta cuándo iba a seguir la dictadura en Venezuela

Entre festejos, abrazos y llantos; los extranjeros celebraron la caída de Maduro en Uruguay como también lo hicieron en otras partes del continente a donde migraron los venezolanos. De los 7,5 millones de caribeños que viven fuera de su país, 40 mil están en Uruguay.

Estados Unidos (EE.UU) lanzó este sábado por la madrugada un ataque militar contra Venezuela y capturó a Nicolás Maduro. Cerca de las 02:00 de Caracas se produjeron explosiones en distintos puntos de la ciudad. Dos horas más tarde, el presidente Donald Trump confirmó el "ataque a gran escala" sobre Venezuela y la detención de Maduro.

El presidente estadounidense dio detalles de la operación y dijo que Maduro es trasladado en un buque militar a Nueva York, donde será enjuiciado por "narcoterrorismo". En una conferencia de prensa desde el estado de Florida, Trump afirmó que EE.UU liderará la transición, que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez acatará y descartó a la opositora María Corina Machado en este proceso.

El presidente Trump agregó que se permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus reservas de crudo después de la operación militar.

En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi convocó de urgencia al gabinete para discutir la "grave crisis institucional" que enfrenta la región tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro incluida.

"Rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana", reivindicó el mandatario uruguayo. Y agregó que "el fin no puede justificar los medios".

Por otra parte, el expresidente Luis Lacalle Pou dijo que no justifica la "intervención armada" de Estados Unidos, pero se preguntó "hasta cuándo" iba a seguir la dictadura de Nicolás Maduro en ese país.

Temas:

venezolanos Montevideo Uruguay Venezuela Caracas Nicolás Maduro

