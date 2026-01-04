Captura de Maduro: Orsi afirmó que Uruguay mantiene "posición histórica" de no intervención y anunció que se suman a declaración de países progresistas

En tercer lugar, el mandatario anunció que Uruguay adhirió a una declaración impulsada por países progresistas (España, Colombia, Brasil, Chile y México, entre otros) que será promovida en todos los organismos internacionales como Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos (OEA) y Celac, entre otros.

Tras reunirse con el Consejo de Ministros en la Residencia de Suárez y Reyes, el presidente Yamandú Orsi brindó una declaración en la que actualizó el posicionamiento de Uruguay respecto a la crisis política en Venezuela tras el ataque y la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos .

VENEZUELA El gobierno define los pasos a seguir en el tema Venezuela: Orsi está reunido con el gabinete tras la intervención militar de Estados Unidos

En primer lugar, aseguró que el Consejo de Ministros adhirió a la declaración que la Cancillería emitió en la mañana de este sábado, horas después de ocurridos los hechos.

UYPRESE000259 Yamandú Orsi reunido con el gabinete analizando la situación de Venezuela FOTO: Presidencia de la República

En segundo lugar, transmitió que Uruguay está manteniendo una "posición histórica" que se remonta a la invasión de República Dominicana en 1965, también por parte de Estados Unidos, cuando nuestro país integraba el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como miembro no permanente. Estos principios fueron transmitidos en la ONU por el entonces embajador Carlos María Velázquez.

Estos son: “Primero, la no intervención de ningún país en los asuntos de otro, y menos aún por la fuerza, esa fue la condena en aquel momento que se llevó adelante en el Consejo de Seguridad; la solución pacífica de las controversias, ese fue el segundo punto; el tercero es la igualdad soberana entre los países, es la única forma de mantener los equilibrios y que las superpotencias no sean las que avasallen a los demás, y el cuarto punto es la defensa del derecho internacional, para que los países estén en una situación de igualdad a la hora de definir asuntos de carácter internacional”.

“Nosotros le agregamos en la jornada la defensa permanente de Uruguay a la convivencia y la vida democrática de los países”, añadió Orsi.

15102025-DAN_6274 Ministros se reúnen por situación en Venezuela Foto: Dante Fernandez / FocoUy

