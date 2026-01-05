El regreso de Orsi a Uruguay tras sus vacaciones en Brasil con su familia

El presidente de la República, Yamandú Orsi , terminó este fin de semana su período de vacaciones que lo había visto dejar su cargo en manos de la vicepresidenta, Carolina Cosse , desde el 27 de diciembre hasta el sábado 3 de enero.

A principios de diciembre, el mandatario había pedido autorización al Parlamento para ausentarse del país por "motivos personales" .

La solicitud de autorización fue aprobada un día después de su ingreso a la Cámara de Senadores, el 9 de diciembre. Este se trata de un procedimiento de rutina que deben cumplir los presidentes cuando se ausentan del país por más de 48 horas .

VERANO 2026 Las vacaciones de Yamandú Orsi: el presidente estará fuera del país entre el 27 de diciembre y el 3 de enero

Al momento de la salida de presidente del país no había trascendido cuál sería su destino, sin embargo, a su retorno se conoció que había permanecido algunos días en Brasil junto a su familia .

El regreso del mandatario a Uruguay quedó grabado por un usuario de TikTok. En el video, subido por un usuario afín al gobierno se lo muestra subiendo al avión junto a su esposa, Laura Alonsopérez y sus dos hijos, con la leyenda "Sin la pantomima que tenía Lacalle Pou".

La vuelta de Orsi al país se dio en el marco de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, tras una intervención militar por aire, mar y tierra en Venezuela preparada durante meses.

La noticia al mundo la dio el presidente Donald Trump en su red social, Truth Social, donde anunció que Estados Unidos había llevado adelante un ataque "a gran escala" en Venezuela, capturando a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ante esto, Orsi convocó a sus ministros a una reunión de urgencia el domingo en la residencia de Suárez y Reyes.

Tras esta, el presidente hizo una declaración -sin preguntas de la prensa- que consistió en tres puntos.

En primer lugar, aseguró que el Consejo de Ministros adhirió a la declaración que la Cancillería emitió en la mañana de este sábado, horas después de ocurridos los hechos.

En segundo lugar, transmitió que Uruguay está manteniendo una "posición histórica" que se remonta a la invasión de República Dominicana en 1965, también por parte de Estados Unidos, cuando nuestro país integraba el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como miembro no permanente. Estos principios fueron transmitidos en la ONU por el entonces embajador Carlos María Velázquez.

Estos son: "Primero, la no intervención de ningún país en los asuntos de otro, y menos aún por la fuerza, esa fue la condena en aquel momento que se llevó adelante en el Consejo de Seguridad; la solución pacífica de las controversias, ese fue el segundo punto; el tercero es la igualdad soberana entre los países, es la única forma de mantener los equilibrios y que las superpotencias no sean las que avasallen a los demás, y el cuarto punto es la defensa del derecho internacional, para que los países estén en una situación de igualdad a la hora de definir asuntos de carácter internacional".

"Nosotros le agregamos en la jornada la defensa permanente de Uruguay a la convivencia y la vida democrática de los países", añadió Orsi.

En tercer lugar, el mandatario anunció que Uruguay adhirió a una declaración impulsada por países progresistas (España, Colombia, Brasil, Chile y México, entre otros) que será promovida en todos los organismos internacionales como Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos (OEA) y Celac, entre otros.