Japón invitó a Orsi a viajar a Tokio: gobierno uruguayo aceptó y evalúan agenda

El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin durante la visita del viceprimer ministro chino

El canciller Mario Lubetkin se reunió este viernes con su par de Japón, Iwao Horii, en el marco de una visita oficial a Uruguay que viene realizando el representante nipón.

En el encuentro, Iwao transmitió a Lubetkin la invitación para que el presidente Yamandú Orsi haga una visita oficial a Tokio, algo que fue aceptado por Uruguay, según confirmó El Observador con fuentes diplomáticas.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.51.48 El gobierno evaluará ahora la agenda del mandatario, pero la intención es que se concrete este año.

Horii también se reunió con Carolina Cosse. "Conversamos sobre la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones. Coincidimos en la necesidad de garantizar el pleno respeto a las normas del derecho internacional", escribió la vicepresidenta en su cuenta de X.

Recibí en el Parlamento a Horii Iwao, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, con quien conversamos sobre la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones.



Coincidimos en la necesidad de garantizar el pleno respeto a las normas del derecho internacional.… pic.twitter.com/g1XUGqcrpA — Carolina Cosse (@CosseCarolina) January 9, 2026 A su vez destacó que "Uruguay será beneficiario de un fondo de cooperación superior al millón de dólares, destinado a apoyar trabajos de mejora en materia de seguridad pública".