MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA

Qué productos uruguayos tendrán un acceso preferencial para ingresar a Europa si entra a regir el acuerdo con el Mercosur

Algunos de estos productos tendrán una eliminación inmediata de aranceles, mientras otros experimentarán una reducción progresiva

9 de enero 2026 - 16:06hs
Archivo

Archivo

Leonardo Carreño

La Unión Europea (UE) aprobó este viernes en Bruselas con una mayoría calificada el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, pese a la oposición de Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría.

Ahora resta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, viajen a Asunción el viernes 16 para firmar el 17 junto a los cancilleres de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, para ratificar el acuerdo.

Negociado desde hace más de 25 años, este acuerdo permitiría al bloque europeo exportar más automóviles, maquinaria, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A cambio, facilitará la entrada al viejo continente de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, algo que inquieta a los sectores afectados.

El gobierno de Yamandú Orsi afirmó que "toda la oferta exportable de Uruguay hacia la UE recibirá un acceso preferencial a ese mercado, lo que representará una ganancia significativa para los exportadores que actualmente dirigen parte de su producción a ese destino comercial".

"La reducción de aranceles para ingresar a la UE transcurrirá de forma diferenciada por productos: mientras el 70% de los aranceles desaparecerá al momento mismo de la entrada en vigor del acuerdo, otros productos se beneficiarán de una reducción progresiva de los aranceles en períodos de 4, 7 y un máximo de 10 años, lo que queda consignado en las denominadas 'canastas de desgravación'", agregaron desde el gobierno.

Los productos uruguayos que tendrán eliminación de aranceles inmediatos

Según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los productos que tendrán una eliminación de aranceles inmediatos son los siguientes:

  • Pesca
  • Menudencias bovinas y ovinas
  • Grasas y despojos comestibles de la especie bovina
  • Manzanas frescas
  • Peras frescas
  • Cerezas frescas
  • Ciruelas frescas
  • Legumbres
  • Frutos secos y pasas de uva
  • Ciertos derivados del cuero
  • Agua mineral
  • Cervezas
  • Bebidas espirituosas
  • Harina de soja
  • Maíz
  • Tops de lana peinada
  • Fertilizantes y fungicidas
  • Autopartes

Los productos uruguayos que tendrán eliminación de aranceles progresiva

0017791004.webp
Los precios de las hortalizas de hoja subieron, pero siguen en niveles accesibles.

Según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los productos que tendrán una eliminación de aranceles progresiva son los siguientes:

  • Hortalizas
  • Carne equina
  • Plantas y tubérculos alimenticios
  • Cítricos
  • Arroz partido
  • Alimento para mascotas
  • Vinos
  • Aceites vegetales
  • Preparaciones alimenticias
  • Mermeladas, jaleas y otras preparaciones en
  • base a frutas
  • Hortalizas en conserva
  • Tops, hilados y tejidos de lana
  • Concentrado de bebidas
  • Madera contrachapada

Desde el oficialismo destacan el resultado que se obtendrá "para productos como cítricos, pesca y cueros, de especial relevancia para Uruguay, ya que habían perdido sus condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo tras la caída del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en 2014".

"Al acceso que se obtendrá con la eliminación de aranceles deben sumarse las concesiones otorgadas por la UE para los productos más sensibles, que coinciden con varios de los productos de interés exportador del Mercosur en general y de Uruguay en particular. Entre estos productos cabe destacar algunos como carne bovina, arroz, miel (de especial interés para Uruguay), así como azúcar, etanol y lácteos, entre otros", afirmaron en un documento Consolidación del acceso comercial de Uruguay al continente europeo.

Este documento fue elaborado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores Valeria Csukasi y otros jerarcas.

Temas:

productos uruguayos Europa Mercosur

