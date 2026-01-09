Las reacciones de los políticos uruguayos al histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

En la mañana uruguaya de este viernes, una mayoría cualificada de países de la UE aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur , una negociación que llevaba más de 25 años y que consolida la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo.

Con esta luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , podrá viajar a Asunción para firmar el lunes el acuerdo comercial que vinculará al bloque con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y eliminará los aranceles a más del 90% del comercio bilateral, algo que en las últimas semanas propició protestas del sector agropecuario en países como Italia, España y Francia.

En Uruguay, el acuerdo fue saludado por varios políticos uruguayos, que reaccionaron en sus distintas cuentas de redes sociales.

Uno de los primeros fue el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva , que escribió "nunca imaginé este momento".

El ex vicecanciller de la República Nicolás Albertoni, aseguró por su parte de que "se confirma una muy buena noticia que aportará mucho al desarrollo de ambas regiones", al tiempo que consideró que es un "gran paso" en medio de un "contexto internacional altamente complejo".

#MercosurUnionEuropea Se confirma una muy buena noticia que aportará mucho al desarrollo de ambas regiones. Es un gran paso para avanzar hacia un acuerdo fundamental en un contexto internacional altamente complejo.



La diputada del MPP Julieta Sierra, en tanto, compartió la noticia a partir de un artículo de El Observador, y el exministro de Salud Pública Daniel Salinas citó una publicación en X del doctor en relaciones internacionales Ignacio Bartesaghi saludando la noticia.

Un acuerdo histórico: ventajas económicas y estratégicas

El acuerdo con el Mercosur tiene implicaciones significativas tanto para la UE como para los países sudamericanos. Con más de 700 millones de consumidores en juego, el pacto promete fortalecer los lazos comerciales y estratégicos entre ambos bloques. Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, destacó que el acuerdo es “fundamental para la Unión Europea en lo económico, lo político, lo estratégico y lo diplomático”.

Durante la reunión de este viernes en Bruselas, los embajadores de los Estados miembros decidieron dar el visto bueno al acuerdo, asegurando que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Paraguay para firmarlo en los próximos días.