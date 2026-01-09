Canciller Lubetkin celebró acuerdo del Mercosur con la UE: "Esperemos sea el inicio de una fase que permita crecimiento, trabajo e inversiones"

El canciller Mario Lubetkin celebró la decisión de la Unión Europea de aprobar el acuerdo de libre comercio negociado con el Mercosur durante más de 25 años. La decisión se tomó en Bruselas este viernes y fue apoyada por una mayoría calificada pese a la oposición de Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa , prevén viajar a Asunción el viernes 16 para firmar el 17 junto a los cancilleres de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, que son quienes tienen potestades para ratificarlo.

Pese a que su presencia no se necesita formalmente, los presidentes de los cuatro países sudamericanos están coordinando sus agendas para participar . En el caso de Yamandú Orsi, el mandatario tiene decidido que viajará aunque falte alguno.

ACUERDO UE-MERCOSUR Las reacciones al histórico acuerdo entre la UE y el Mercosur: "En el mundo de hoy no todo son aranceles, amenazas y malas noticias"

MINISTRO DE TRABAJO Castillo reclama que el acuerdo Mercosur-UE no implique "ser invadidos por productos elaborados en otro lugar" y que no "sigamos siendo eternamente suministradores de materia prima"

El canciller Lubetkin dijo a El Observador que esperaba que la firma fuera el “final de un largo proceso” y el inicio de una “fase esperanzadora que permita crecimiento, trabajo e inversiones” para empezar a construir una “verdadera comunidad de 700 millones de personas”.

“Tardó más de lo imaginable pero lo importante es mirar para adelante. Estábamos con esperanza de firmar desde diciembre de 2024. Tardaron los amigos europeos pero nunca dejamos de tener optimismo de que se iba a concretar”, agregó.

Lubetkin destacó el “inicio nuevo” para ambos bloques, ya que ninguno de los dos había firmado con “países tan poderosos”.

“Una inmensa mayoría de los productos nuestros estarán con arancel cero”, agregó y planteó que los números eran “hermosísimos” pero ahora dependía de la “capacidad” que Uruguay tenga para insertarse.

Toda la oferta exportable de Uruguay hacia la UE recibirá un acceso preferencial a ese mercado. La reducción de aranceles transcurrirá de forma diferenciada por productos: mientras el 70% de los aranceles desaparecerá al momento mismo de la entrada en vigor del acuerdo, otros productos se beneficiarán de una reducción progresiva de los aranceles en períodos de 4, 7 y un máximo de 10 años.

Habrá una rebaja en el impuesto que paga el cupo de carne de alta calidad denominado “Hilton”, y los países del Mercosur podrán vender 99 mil toneladas más de carne bovina y 60 mil de arroz.

Tras la firma, el próximo paso, para que entre en vigencia, es la ratificación por parte del Parlamento europeo e individualmente de los del Mercosur.

En el caso de Uruguay, dado que hay acuerdo de los dos grandes bloques políticos, se espera que sea el primer país en aprobarlo.

Lubetkin dijo que estiman que entre a regir ya este 2026.

Mayor inserción

El canciller destacó otros avances en la inserción comercial de Uruguay como son el acuerdo entre Mercosur y EFTA (los países europeos que no forman parte de la UE), las negociaciones para ingresar al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), y la profundización de los vínculos comerciales con Japón, China, Estados Unidos y todos los países del sureste asiático.

Este panorama "reconfigura completamente" el escenario de Uruguay "en su colocación de productos en el exterior, en países de enorme incidencia", sentenció.