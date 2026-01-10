Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
niebla
Domingo:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / CICLÓN

El mensaje de Yamandú Orsi ante la llegada del ciclón extratropical: el "alivio" por las lluvias y los "problemas" que trajo el viento

Desde la mañana de este sábado rige una doble alerta de Inumet por vientos fuertes y persistentes

10 de enero 2026 - 13:02hs
Se esperan lluvias y vientos fuertes.
Se esperan lluvias y vientos fuertes. Camilo dos Santos

Desde la mañana de este sábado y hasta por lo menos las 16 horas, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta, una amarilla y una naranja, por "vientos fuertes y persistentes" en el marco de la posible llegada de un ciclón extratropical.

Según el organismo, habrá "vientos muy fuertes y persistentes" desde el sureste con rachas que, en el caso de las zonas comprendidas bajo la alerta naranja, podrían llega a los 100 kilómetros por hora.

Por esto mismo, varias localidades sufrieron cortes de energía por los daños causados por los vientos a la infraestructura eléctrica, algo que ha sido monitoreado por los técnicos de UTE para reestablecer el servicio.

Más noticias
El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin durante la visita del viceprimer ministro chino
RELACIONES BILATERALES

Japón invitó a Orsi a viajar a Tokio: gobierno uruguayo aceptó y evalúan agenda

El canciller Yvan Gil y Yamandú Orsi
CRISIS

Canciller venezolano respondió a Orsi por dichos sobre Maduro: dijo que no tiene "autoridad" para opinar y lo invitó a "ocuparse" de Uruguay

En ese sentido, el presidente Yamandú Orsi publicó un mensaje en su cuenta de X sobre las once de la mañana de este sábado saludando a las lluvias como "un alivio" para el déficit hídrico que vive el país, así como también para hacer mención a los trabajos que UTE está realizando en el correr del día.

"Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía", escribió Orsi.

"Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/2009993616635085057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009993616635085057%7Ctwgr%5E784c3d92d67671952958dba0ff78d997ae3a55f2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Finformacion%2Fpolitica%2Fciclon-en-uruguay-el-mensaje-de-yamandu-orsi-y-el-reporte-de-ute-sobre-los-cortes-de-energia&partner=&hide_thread=false

La llegada del ciclón extratropical

La alerta llega poco después de que el Inumet emitiera un aviso especial a la población por tormentas fuertes y la posterior formación de un "ciclón extratropical" en el territorio nacional.

Según había afirmado el Inumet, el clima empezaría a desmejorar desde las primeras horas del viernes, aunque primero afectando al norte del territorio y luego desplazándose hacia el centro y este.

Para el sábado, en tanto, ya pronosticaba la formación de un "ciclón extratropical sobre el territorio nacional", que generará "precipitaciones con acumulados que podrían alcanzar nuevamente valores de entre 60 y 100 milímetros".

Este fenómeno climático afectará "principalmente el sur del Río Negro con mayor intensidad en la zona este".

De acuerdo con lo anunciado por Inumet las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la madrugada del domingo desde el litoral oeste.

Temas:

Yamandú Orsi Ciclón extratropical Viento lluvias Inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

En Montevido rige una alerta amarilla
CLIMA

Inumet emitió una doble alerta ante la posible llegada de un ciclón extratropical en Uruguay: estas son las localidades implicadas

UTE dispuso un nuevo aumento en el precio de la carga de vehículos eléctricos en la red pública
TARIFAS PÚBLICAS

UTE dispuso un nuevo aumento en el precio de la carga de vehículos eléctricos en la red pública

 Ruben Paz y su magia para Uruguay ante la marca de Maximiliano Rodríguez de Argentina en el partido de las leyendas en Punta del Este
FÚTBOL

Uruguay goleó 5-2 a Argentina en el choque de leyendas en Punta del Este, con golazos de Godín, Paz, Darío Rodríguez, Forlán y Matías Cabrera de taco: mirá los videos

Gastón Togni y Matías Aguirregaray
PEÑAROL

Las tres roturas de ligamentos en sus rodillas de la nueva contratación, Gastón Togni: lo que preocupa en algunos sectores de Peñarol, previo a realizarse la revisión médica

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos