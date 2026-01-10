El mensaje de Yamandú Orsi ante la llegada del ciclón extratropical: el "alivio" por las lluvias y los "problemas" que trajo el viento

Desde la mañana de este sábado y hasta por lo menos las 16 horas, el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una doble alerta , una amarilla y una naranja , por " vientos fuertes y persistentes " en el marco de la posible llegada de un ciclón extratropical .

Según el organismo, habrá " vientos muy fuertes y persistentes" desde el sureste con rachas que, en el caso de las zonas comprendidas bajo la alerta naranja, podrían llega a los 100 kilómetros por hora.

Por esto mismo, varias localidades sufrieron cortes de energía por los daños causados por los vientos a la infraestructura eléctrica, algo que ha sido monitoreado por los técnicos de UTE para reestablecer el servicio.

En ese sentido, el presidente Yamandú Orsi publicó un mensaje en su cuenta de X sobre las once de la mañana de este sábado saludando a las lluvias como "un alivio" para el déficit hídrico que vive el país, así como también para hacer mención a los trabajos que UTE está realizando en el correr del día.

"Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía", escribió Orsi.

"Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo", cerró.

La llegada del ciclón extratropical

La alerta llega poco después de que el Inumet emitiera un aviso especial a la población por tormentas fuertes y la posterior formación de un "ciclón extratropical" en el territorio nacional.

Según había afirmado el Inumet, el clima empezaría a desmejorar desde las primeras horas del viernes, aunque primero afectando al norte del territorio y luego desplazándose hacia el centro y este.

Para el sábado, en tanto, ya pronosticaba la formación de un "ciclón extratropical sobre el territorio nacional", que generará "precipitaciones con acumulados que podrían alcanzar nuevamente valores de entre 60 y 100 milímetros".

Este fenómeno climático afectará "principalmente el sur del Río Negro con mayor intensidad en la zona este".

De acuerdo con lo anunciado por Inumet las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la madrugada del domingo desde el litoral oeste.