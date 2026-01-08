Dólar
Compra 37,75 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y "posterior formación de un ciclón extratropical" en Uruguay

El clima comenzará a desmejorar desde las primeras horas del viernes, afectando "inicialmente al norte del territorio", desplazándose luego al resto del país

8 de enero 2026 - 14:40hs
Inumet emitió un aviso especial

Inumet emitió un aviso especial

Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial, que comenzará a regir a partir de este viernes, por "tormentas fuertes" y la posterior formación de un "ciclón extratropical" en el territorio nacional.

El clima comenzará a desmejorar desde las primeras horas del viernes, afectando "inicialmente al norte del territorio" y desplazándose "progresivamente hacia el centro y este, con precipitaciones abundantes y tormentas puntualmente fuertes".

"En este período se prevén acumulados de lluvia entre 60 y 100 milímetros, así como rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas", informaron desde Inumet.

Más noticias
Pronóstico de Inumet para este lunes 5 de enero
CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 5 de enero

Pronóstico de Inumet para este martes 6 de enero
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 6 de enero

De cara sábado, desde meteorología prevén la formación de un "ciclón extratropical sobre el territorio nacional", que generará "precipitaciones con acumulados que podrían alcanzar nuevamente valores de entre 60 y 100 milímetros".

"Además, se esperan vientos de componente este al sector sur entre 40-60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60-80 km/h y ocasionalmente superiores", aseguran.

Este fenómeno climático afectará "principalmente el sur del Río Negro con mayor intensidad en la zona este".

De acuerdo con Inumet las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la madrugada del domingo desde el litoral oeste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2009301724452868540?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Inumet tormentas Ciclón extratropical ciclón

Seguí leyendo

Las más leídas

Fiesta de adolescentes en Punta del Este fue cancelada por organizadores y aseguran que devolverán el dinero
VERANO

Fiesta de adolescentes en Punta del Este fue cancelada por organizadores y aseguran que devolverán el dinero

El Concurso Oficial de Carnaval 2026 se podrá ver a través de Antel TV
CARNAVAL

El Carnaval 2026 se verá en streaming: Antel TV transmitirá el concurso a través de la señal de VTV

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

La pregunta que incomodó a Diego Aguirre en la conferencia de prensa, el pedido de Matías Arezo para entrenar en Peñarol, qué sucederá con él y ya se siente el año electoral

San Fernando de Maldonado 2026
SAN FERNANDO

Manuel Córsico ganó la San Fernando 2026: el podio lo completan otro argentino y un uruguayo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos