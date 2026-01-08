Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y "posterior formación de un ciclón extratropical" en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial, que comenzará a regir a partir de este viernes, por "tormentas fuertes" y la posterior formación de un "ciclón extratropical" en el territorio nacional.

El clima comenzará a desmejorar desde las primeras horas del viernes, afectando "inicialmente al norte del territorio" y desplazándose "progresivamente hacia el centro y este, con precipitaciones abundantes y tormentas puntualmente fuertes" .

" En este período se prevén acumulados de lluvia entre 60 y 100 milímetros , así como rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas", informaron desde Inumet.

De cara sábado, desde meteorología prevén la formación de un "ciclón extratropical sobre el territorio nacional" , que generará "precipitaciones con acumulados que podrían alcanzar nuevamente valores de entre 60 y 100 milímetros" .

"Además, se esperan vientos de componente este al sector sur entre 40-60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60-80 km/h y ocasionalmente superiores", aseguran.

Este fenómeno climático afectará "principalmente el sur del Río Negro con mayor intensidad en la zona este".

De acuerdo con Inumet las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la madrugada del domingo desde el litoral oeste.