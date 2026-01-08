Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y "posterior formación de un ciclón extratropical" en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial, que comenzará a regir a partir de este viernes, por "tormentas fuertes" y la posterior formación de un "ciclón extratropical" en el territorio nacional.
El clima comenzará a desmejorar desde las primeras horas del viernes, afectando "inicialmente al norte del territorio" y desplazándose "progresivamente hacia el centro y este, con precipitaciones abundantes y tormentas puntualmente fuertes".
"En este período se prevén acumulados de lluvia entre 60 y 100 milímetros, así como rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas", informaron desde Inumet.
De cara sábado, desde meteorología prevén la formación de un "ciclón extratropical sobre el territorio nacional", que generará "precipitaciones con acumulados que podrían alcanzar nuevamente valores de entre 60 y 100 milímetros".
"Además, se esperan vientos de componente este al sector sur entre 40-60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60-80 km/h y ocasionalmente superiores", aseguran.
Este fenómeno climático afectará "principalmente el sur del Río Negro con mayor intensidad en la zona este".
De acuerdo con Inumet las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la madrugada del domingo desde el litoral oeste.
