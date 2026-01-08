Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 8 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 8 de enero una jornada marcada por nubosidad variable, posibles precipitaciones en varias zonas del país y vientos intensos, especialmente en la tarde/noche. Las temperaturas oscilarán entre los 24 °C y 30 °C de máximas, con algunas áreas experimentando ráfagas de viento de hasta 60 km/h.
Montevideo y Área Metropolitana
Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. El viento soplará del sureste (SE) de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde/noche, el cielo continuará nuboso, con períodos de cubierto. Los vientos se intensificarán, rotando al noreste (NE), con rachas de hasta 60 km/h.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 24 °C.
Este
La mañana estará algo nuboso a nuboso, con probables precipitaciones. El viento será del sureste (SE) con intensidades de 10 a 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.
En la tarde/noche, el cielo permanecerá nuboso a cubierto, con neblinas y viento del este (E) que alcanzará velocidades de 20 a 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. La mínima será de 10 °C y la máxima de 27 °C.
Suroeste
Durante la mañana, habrá un cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro. Los vientos serán del sureste (SE) de 10 a 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras.
En la tarde/noche, el cielo se pondrá nuboso a cubierto, con probables precipitaciones en la noche. El viento soplará del este (E), con rachas de hasta 50 km/h.
En esta zona, las temperaturas oscilarán entre los 11 °C y 29 °C.
Centro sur
La mañana será algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. El viento estará sobre el sureste (SE) soplando a 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde/noche, el cielo será nuboso a cubierto, con períodos de algo nuboso. Los vientos aumentarán con intensidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Para el centro sur del país, las temperaturas irán de 10 °C a 29 °C.
Noreste
Durante la mañana, el cielo estará nuboso a cubierto, con probables precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. El viento será del sureste (SE) y este (E) de 10 a 40 km/h.
En la tarde/noche, se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con probables precipitaciones. El viento del este (E) se intensificará, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 28 °C.
Noroeste
Para la mañana, el cielo será nuboso a cubierto, con períodos de algo nuboso. Los vientos soplarán del sureste (SE) y este (E) de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Por la tarde/noche, el cielo permanecerá nuboso a cubierto, con precipitaciones y posibles tormentas. El viento del este (E) alcanzará rachas de hasta 50 km/h, con períodos de calma de 0 a 20 km/h).
En el noroeste prevé Inumet una mínima de 15 °C y una máxima de 30 °C.