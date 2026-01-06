Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 6 de enero

Las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana oscilarán entre los 15 °C y 31 °C, según el organismo oficial

6 de enero 2026 - 9:46hs
Pronóstico de Inumet para este martes 6 de enero

Pronóstico de Inumet para este martes 6 de enero

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 6 de enero una jornada clara y algo nubosa con presencia de neblinas y bancos de niebla en todas las regiones del país. Habrá temperaturas altas hacia la tarde, con máximas que rondarán los 30 °C y los 33 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

Durante la mañana el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con vientos del sector norte de 10 a 30 km/h, con rachas máximas de hasta 40 km/h y períodos de calma de 0 a 10 km/h.

En la tarde/noche se mantendrán claras y algo nubosas, con períodos de nuboso y vientos desde el noroeste al este con velocidades de 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Más noticias
Pronóstico de Inumet para este lunes 5 de enero
CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 5 de enero

Archivo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 3 de enero

En esta zona del Uruguay, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

Este

En la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con neblinas y períodos de nuboso. Los vientos vendrán del norte con fuerzas de entre 20 y 40 km/h, con periodos de variable de 0 a 10 km/h.

Hacia la tarde/noche el estado del tiempo continuará igual. El viento rotará al este, con intensidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima rondará los 12 °C y la máxima los 30 °C.

Suroeste

La mañana será clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, vientos desde el norte de 10 a 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h.

Durante la tarde/noche el clima se mantendrá similar, con períodos de claro y vientos provenientes del norte con intensidades de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán desde los 15 °C a los 33 °C.

Centro sur

La mañana presentará un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, vientos del norte de 20 a 40 km/h, rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras y periodos variables de 0 a 10 km/h.

Rumbo a la tarde, habrá períodos de claro y vientos desde el norte con velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Para el centro sur del país se prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 32 °C.

Noreste

Durante la mañana habrá cielos claros y algo nubosos, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos irán del noreste con fuerzas de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde/noche el clima permanecerá claro y algo nuboso. El viento irá desde el norte con intensidades de 10 a 30 km/h.

En esta zona del país, Inumet pronosticó una mínima de 10 °C y una máxima de 31 °C.

Noroeste

La mañana será clara y algo nubosa, con viento del noreste de 10 a 30 km/h. Sobre la tarde, el clima continuará similar, con períodos de nuboso y vientos del norte con velocidades de 10 a 30 km/h.

La mínima se ubicará en los 13 °C y máxima alcanzará los 32 °C.

Temas:

Inumet Clima Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Pesos uruguayos
SEGURIDAD SOCIAL

Cambios en Fonasa: qué sueldos habrá que ganar en 2026 para tener devolución

Germán Sixto
PEÑAROL

Movida en juveniles: Peñarol se llevó a un histórico captador de Defensor Sporting, Germán Sixto, quien trabajó 15 años en los violetas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos