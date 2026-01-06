Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 6 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 6 de enero una jornada clara y algo nubosa con presencia de neblinas y bancos de niebla en todas las regiones del país . Habrá temperaturas altas hacia la tarde , con máximas que rondarán los 30 °C y los 33 °C .

Durante la mañana el cielo permanecerá claro y algo nuboso , con vientos del sector norte de 10 a 30 km/h , con rachas máximas de hasta 40 km/h y períodos de calma de 0 a 10 km/h .

En la tarde/noche se mantendrán claras y algo nubosas, con períodos de nuboso y vientos desde el noroeste al este con velocidades de 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h .

En esta zona del Uruguay, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 31 °C .

Este

En la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con neblinas y períodos de nuboso. Los vientos vendrán del norte con fuerzas de entre 20 y 40 km/h, con periodos de variable de 0 a 10 km/h.

Hacia la tarde/noche el estado del tiempo continuará igual. El viento rotará al este, con intensidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima rondará los 12 °C y la máxima los 30 °C.

Suroeste

La mañana será clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, vientos desde el norte de 10 a 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h.

Durante la tarde/noche el clima se mantendrá similar, con períodos de claro y vientos provenientes del norte con intensidades de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán desde los 15 °C a los 33 °C.

Centro sur

La mañana presentará un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, vientos del norte de 20 a 40 km/h, rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras y periodos variables de 0 a 10 km/h.

Rumbo a la tarde, habrá períodos de claro y vientos desde el norte con velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Para el centro sur del país se prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 32 °C.

Noreste

Durante la mañana habrá cielos claros y algo nubosos, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos irán del noreste con fuerzas de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde/noche el clima permanecerá claro y algo nuboso. El viento irá desde el norte con intensidades de 10 a 30 km/h.

En esta zona del país, Inumet pronosticó una mínima de 10 °C y una máxima de 31 °C.

Noroeste

La mañana será clara y algo nubosa, con viento del noreste de 10 a 30 km/h. Sobre la tarde, el clima continuará similar, con períodos de nuboso y vientos del norte con velocidades de 10 a 30 km/h.

La mínima se ubicará en los 13 °C y máxima alcanzará los 32 °C.