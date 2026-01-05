Dólar
/ Nacional / CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 5 de enero

Las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana oscilarán entre los 11 °C y 26 °C, según el organismo oficial

5 de enero 2026 - 9:02hs
Pronóstico de Inumet para este lunes 5 de enero

Pronóstico de Inumet para este lunes 5 de enero

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 5 de enero una jornada clara y algo nubosa con presencia de neblinas y bancos de niebla en algunas zonas del país. Espera temperaturas en ascenso hacia la tarde, con máximas que rondarán los 26 °C y los 30 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del sector este de 10 a 30 km/h y períodos de calma de 0 a 10 km/h.

En la tarde/noche se mantendrán unas condiciones similares, aunque el viento del este se intensificará, con rachas de hasta 50 km/h y lapsos de viento variable.

En esta parte del país, la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.

Este

En la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con neblinas, bancos de niebla y viento variable de 0 a 20 km/h.

Hacia la tarde/noche el estado del tiempo continuará igual. El viento rotará al este y noreste, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima rondará los 5 °C y la máxima los 28 °C.

Suroeste

La mañana será clara y algo nubosa, con vientos del este y noreste de 10 a 30 km/h. Habrá períodos variables de 0 a 10 km/h.

Durante la tarde/noche el clima se mantendrá similar, con vientos del este que podrán registrar rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán desde los 10 °C a los 30 °C.

Centro sur

La mañana presentará un cielo claro y algo nuboso, con neblinas y viento del este de 10 a 30 km/h, con periodos variables de 0 a 10 km/h.

Rumbo a la tarde, el viento del este aumentará su intensidad, con rachas de hasta 50 km/h, manteniéndose los períodos de calma.

Para el centro sur del país se prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 28 °C.

Noreste

Durante la mañana habrá cielos claros y algo nubosos, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos irán del sureste al noreste con intensidades de 10 a 30 km/h.

En la tarde/noche el viento soplará del noreste y este, con rachas de entre 40 y 50 km/h. Esperan períodos de calma de 0 a 10 km/h.

En esta zona del país, Inumet pronosticó una mínima de 7 °C y una máxima de 28 °C.

Noroeste

La mañana será clara y algo nubosa, con viento del sureste al noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Sobre la tarde, el clima continuará similar, con vientos del noreste y temperaturas agradables. La mínima se ubicará en los 12 °C y máxima alcanzará los 30 °C.

Inumet Uruguay Clima Montevideo

