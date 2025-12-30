Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 30 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé una jornada con altas temperaturas en todo el país este martes 30 de diciembre, con máximas que llegarán hasta los 38 °C y condiciones de cielo claro y algo nuboso , acompañadas por vientos moderados y algunas rachas fuertes.

Durante la mañana habrá un clima claro y algo nuboso , con vientos del sector norte al oeste de 10 a 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h .

Rumbo a la tarde el cielo se mantendrá claro con períodos de nuboso y altas temperaturas . El viento rotará del oeste al norte , con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de entre 40 y 50 km/h . La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 35 °C

PRONÓSTICO Meteorólogos anunciaron ola de calor en Uruguay: pronostican temperaturas por encima de los 40 °C para el miércoles

ADVERTENCIA Inumet alertó por "riesgo muy alto" de formación de incendios forestales en la zona sur de Uruguay

La mañana comenzará clara y algo nubosa , con neblinas y vientos del sector norte al oeste de 10 a 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

En la tarde/noche habrá altas temperaturas con cielos claros y períodos de nuboso, y viento del oeste al norte con rachas de 40 a 50 km/h, alternando con momentos de calma (0-10 km/h). Las ciudades del este registrarán una mínima de 14 °C y una máxima de 37 °C.

Suroeste

Durante la mañana estará claro y algo nuboso, con vientos del norte al oeste de 10 a 30 km/h y rachas costeras de hasta 40 km/h.

Para la tarde/noche se registrarán altas temperaturas y vientos del oeste, con la misma intensidad que en la mañana. Habrá una mínima de 18 °C y una máxima de 38 °C.

Centro-Sur

La mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas y viento del norte al oeste de 10 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h en la costa.

En la tarde/noche habrá períodos de nuboso y calor. El viento soplará del oeste al norte, con rachas de 40 a 50 km/h nuevamente en zonas costeras. Esperan altas temperaturas. La mínima será de 14 °C y la máxima de 37 °C.

Noreste

La mañana iniciará con cielos claros y algo nubosos, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. El viento será del norte, entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde/noche se mantendrán las altas temperaturas, con viento del norte y períodos variables (0-10 km/h). Para esta zona la mínima será de 13 °C y la máxima de 34 °C.

Noroeste

La mañana se presentará clara y algo nubosa, con bancos de niebla y vientos del norte de 10 a 30 km/h.

Hacia la tarde, el cielo seguirá claro con períodos de nuboso, el calor será intenso y el viento continuará del norte, con rachas de hasta 40 km/h. El noroeste registrará una mínima de 19 °C y una máxima de 36 °C.