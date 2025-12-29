Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogos anunciaron ola de calor en Uruguay: pronostican temperaturas por encima de los 40 °C para el miércoles

"Vamos a estar entre los 36 y 37 °C en Montevideo. En el suroeste, fundamentalmente sobre Soriano y Colonia, estamos hablando de más de 40 °C", aseguró a El Observador el meteorólogo Mario Bidegain

29 de diciembre 2025 - 11:59hs
Meteorólogo anuncian ola de calor

Meteorólogo anuncian ola de calor

Meteorólogos en diálogo con El Observador anunciaron que desde este lunes Uruguay se encuentra bajo una ola de calor que se extenderá hasta el próximo jueves 1° de enero, con temperaturas máximas que alcanzarán los 36 °C en Montevideo y los 40 °C en otras zonas del país.

Según explicó el meteorólogo Mario Bidegain en conversación con este medio, las temperaturas irán en un "ascenso marcado" hasta el miércoles, jornada que será la "más complicada" para el sur del país.

"Vamos a estar entre los 36 y 37 °C en Montevideo. En el suroeste, fundamentalmente sobre Soriano y Colonia, estamos hablando de más de 40 °C", aseguró.


inumet alerto por riesgo muy alto de formacion de incendios forestales en la zona sur de uruguay
ADVERTENCIA

Inumet alertó por "riesgo muy alto" de formación de incendios forestales en la zona sur de Uruguay

Pronóstico de Inumet para este lunes
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 29 de diciembre

Estos tres días de temperaturas altas provocarán que Uruguay este bajo la denominada "ola de calor".

Luego, a partir de la noche 31 de diciembre y durante el 1.º de enero, el experto prevé un "cambio" en el estado del tiempo en la capital, producto de la "rotación de los vientos".

Esto, aseguró, provocará un descenso de las temperaturas, pasando de los 37 °C a los 24, 25 °C en Montevideo durante el jueves. En el resto habrá una bajada de grados, pero el calor se mantendrá, mencionó.

"Pasaremos, por lo menos en la zona sur, de la ola de calor a tiempo fresco. No habrá lluvias", mencionó Bidegain.

De cara al fin de semana espera un nuevo ascenso de las temperaturas, pero con valores "agradables" y "tiempo bueno" en Montevideo.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros explicó en diálogo con El Observador que Uruguay está ante la "presencia de una ola de calor" que por estas horas "comienza a intensificarse".

Según el experto, entre el martes y el miércoles las temperaturas superarán los 40 °C en la zona norte, centro y litoral del país. En Montevideo las máximas rondarán los 36 y 37 °C.

Esta situación continuará "sin cambios" hasta "un pasaje de nubosidad" que tendrá lugar el 1.º de enero, dijo.

"Ahí hay un leve descenso de temperatura que va a ser cortito. Luego, rumbo al fin de semana, ya en la tarde del el viernes, nuevamente las temperaturas van a comenzar a ascender y sigue el calor en todo el país", aseveró.

