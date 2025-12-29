Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 29 de diciembre

Las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana oscilarán entre los 16 °C y 35 °C, según el organismo oficial

29 de diciembre 2025 - 10:07hs
Pronóstico de Inumet para este lunes

Pronóstico de Inumet para este lunes

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 29 de diciembre una jornada clara y algo nubosa, con probables precipitaciones y tormentas aisladas en algunas zonas del Uruguay. Las temperaturas máximas superarán los 30 °C en todos los departamentos del país.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro y la presencia de neblinas.

Para la tarde/noche, la jornada continuará igual, con rachas de viento que alcanzarán los entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 35 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro y neblinas. Para la tarde/noche estará algo nuboso y nuboso con períodos de claro. Habrá una probable formación de tormentas aisladas y neblinas.

Los vientos alcanzarán hasta los 40 km/h en las zonas costeras y las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 35 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro y la presencia de neblinas y bancos de niebla.

Más tarde la jornada continuará nubosa y algo nubosa con períodos de claro. Los vientos ascenderán rondarán los entre 40 y 50 km/h en zonas costeras y las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y los 38 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, períodos de claro y la presencia de neblinas. Más tarde seguirá igual con rachas de viento de entre 40 y 50 km/h en las zonas costeras. Las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 35 °C.

Norteste

Para la mañana, se espera una jornada algo nubosa y nubosa, con probables precipitaciones aisladas. Habrá nieblas y neblinas.

En la tarde/noche la situación mejorará con cielos nubosos y algo nubosos. Los vientos alcanzarán hasta los 40 km/h y las temperaturas rondarán entre los 15 °C y los 32 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, y la presencia de probables precipitaciones aisladas. Habrá neblinas y bancos de niebla.

La tarde/noche estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y probables precipitaciones y tormentas. Las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 36 °C.

