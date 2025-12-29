Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 29 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este lunes 29 de diciembre una jornada clara y algo nubosa, con probables precipitaciones y tormentas aisladas en algunas zonas del Uruguay. Las temperaturas máximas superarán los 30 °C en todos los departamentos del país.

En la capital del país, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro y la presencia de neblinas .

Para la tarde/noche , la jornada continuará igual, con rachas de viento que alcanzarán los entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 35 °C .

ADVERTENCIA Inumet alertó por "riesgo muy alto" de formación de incendios forestales en la zona sur de Uruguay

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro y neblinas . Para la tarde/noche estará algo nuboso y nuboso con períodos de claro . Habrá una probable formación de tormentas aisladas y neblinas.

Los vientos alcanzarán hasta los 40 km/h en las zonas costeras y las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 35 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro y la presencia de neblinas y bancos de niebla.

Más tarde la jornada continuará nubosa y algo nubosa con períodos de claro. Los vientos ascenderán rondarán los entre 40 y 50 km/h en zonas costeras y las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y los 38 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, períodos de claro y la presencia de neblinas. Más tarde seguirá igual con rachas de viento de entre 40 y 50 km/h en las zonas costeras. Las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 35 °C.

Norteste

Para la mañana, se espera una jornada algo nubosa y nubosa, con probables precipitaciones aisladas. Habrá nieblas y neblinas.

En la tarde/noche la situación mejorará con cielos nubosos y algo nubosos. Los vientos alcanzarán hasta los 40 km/h y las temperaturas rondarán entre los 15 °C y los 32 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, y la presencia de probables precipitaciones aisladas. Habrá neblinas y bancos de niebla.

La tarde/noche estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y probables precipitaciones y tormentas. Las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 36 °C.