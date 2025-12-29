Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 29 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 29 de diciembre una jornada clara y algo nubosa, con probables precipitaciones y tormentas aisladas en algunas zonas del Uruguay. Las temperaturas máximas superarán los 30 °C en todos los departamentos del país.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro y la presencia de neblinas.
Para la tarde/noche, la jornada continuará igual, con rachas de viento que alcanzarán los entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 35 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro y neblinas. Para la tarde/noche estará algo nuboso y nuboso con períodos de claro. Habrá una probable formación de tormentas aisladas y neblinas.
Los vientos alcanzarán hasta los 40 km/h en las zonas costeras y las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 35 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro y la presencia de neblinas y bancos de niebla.
Más tarde la jornada continuará nubosa y algo nubosa con períodos de claro. Los vientos ascenderán rondarán los entre 40 y 50 km/h en zonas costeras y las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y los 38 °C.
Centro sur
Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, períodos de claro y la presencia de neblinas. Más tarde seguirá igual con rachas de viento de entre 40 y 50 km/h en las zonas costeras. Las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 35 °C.
Norteste
Para la mañana, se espera una jornada algo nubosa y nubosa, con probables precipitaciones aisladas. Habrá nieblas y neblinas.
En la tarde/noche la situación mejorará con cielos nubosos y algo nubosos. Los vientos alcanzarán hasta los 40 km/h y las temperaturas rondarán entre los 15 °C y los 32 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, y la presencia de probables precipitaciones aisladas. Habrá neblinas y bancos de niebla.
La tarde/noche estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y probables precipitaciones y tormentas. Las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 36 °C.