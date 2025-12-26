Advertencia especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas en Uruguay: mirá qué dice el aviso de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas en Uruguay.
Por un lado, Inumet señaló que desde la madrugada del sábado, al norte del Río Negro, habrá una "desmejora en las condiciones del tiempo", lo que incluye tormentas algunas puntualmente muy fuertes. Pese a esto, aclara que podrá haber "mejoras temporarias durante el día".
"Las tormentas más importantes vuelven a desarrollarse a partir de la mañana del domingo 28, afectando nuevamente la zona norte. Hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes 29, el tiempo comienza a mejorar", agregó Inumet en su advertencia.
Los valores acumulados de lluvia se esperan entre 40 y 80 milímetros, con algunos casos en los que podría superar los 100 milímetros. En las zonas de tormenta se podrán registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, además de caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
Alerta por altas temperaturas en Uruguay
Por otra parte, Inumet incluyó una advertencia especial a la población por altas temperaturas, en este caso en todo el país, donde habrá máximas que oscilarán entre 31 y 35 °C.
"A partir del lunes 29, las temperaturas máximas, principalmente al sur del Río Negro, comenzarán a ascender, alcanzando valores puntuales de entre 36 y 38 °C", agregaron.
La situación se mantendrá hasta el jueves 1° de enero. "Respecto a las temperaturas mínimas, se esperan valores a nivel país entre 14 y 18 °C, motivo por el cual no se configura una ola de calor. En cuanto a la humedad, no se prevén valores elevados, por lo que la sensación térmica será similar a las temperaturas pronosticadas", afirmaron.