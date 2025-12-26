Advertencia especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas en Uruguay: mirá qué dice el aviso de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas en Uruguay .

Por un lado, Inumet señaló que desde la madrugada del sábado , al norte del Río Negro , habrá una "desmejora en las condiciones del tiempo", lo que incluye tormentas algunas puntualmente muy fuertes . Pese a esto, aclara que podrá haber "mejoras temporarias durante el día".

"Las tormentas más importantes vuelven a desarrollarse a partir de la mañana del domingo 28 , afectando nuevamente la zona norte . Hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes 29, el tiempo comienza a mejorar", agregó Inumet en su advertencia.

Los valores acumulados de lluvia se esperan entre 40 y 80 milímetros, con algunos casos en los que podría superar los 100 milímetros. En las zonas de tormenta se podrán registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, además de caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Alerta por altas temperaturas en Uruguay

Por otra parte, Inumet incluyó una advertencia especial a la población por altas temperaturas, en este caso en todo el país, donde habrá máximas que oscilarán entre 31 y 35 °C.

"A partir del lunes 29, las temperaturas máximas, principalmente al sur del Río Negro, comenzarán a ascender, alcanzando valores puntuales de entre 36 y 38 °C", agregaron.

La situación se mantendrá hasta el jueves 1° de enero. "Respecto a las temperaturas mínimas, se esperan valores a nivel país entre 14 y 18 °C, motivo por el cual no se configura una ola de calor. En cuanto a la humedad, no se prevén valores elevados, por lo que la sensación térmica será similar a las temperaturas pronosticadas", afirmaron.