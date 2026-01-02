Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 3 de enero

Las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana oscilarán entre los 17 °C y 22 °C, según el organismo oficial

2 de enero 2026 - 22:09hs
Archivo

Archivo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 3 de enero será un día algo nuboso en Uruguay, con chaparrones en algunas costas y precipitaciones aisladas en algunas zonas.

En algunas partes, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto. También habrá chaparrones y estará ventoso. Los vientos alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora.

Para la tarde noche, estará nuboso con baja probabilidad de precipitaciones y las rachas de viento descenderán hasta los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 17 °C a los 22 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto. También se pronosticaron chaparrones costeros y estará ventoso con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en zonas costeras.

Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto. También habrá chaparrones costeros. Las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 26 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa con períodos de nuboso. También habrá probables chaparrones costeros y estará ventoso, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Más tarde estará algo nuboso con períodos de claro y los vientos descienden hasta los 40 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas irán desde los 14 °C y 25 °C.

Centro sur

Durante la mañana, estará algo nuboso y nuboso con períodos de cubierto, además de chaparrones y vientos costeros que alcanzarán los 60 kilómetros por hora.

Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con probables chaparrones costeros. Los vientos descenderán a un máximo de 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 25 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo algo nuboso y nuboso con precipitaciones aisladas, y baja probabilidad de tormentas. Los vientos serán de hasta 50 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará claro y algo nuboso, con vientos que descenderán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 16 °C a los 29 °C.

