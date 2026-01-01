Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 1 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció para este jueves 1 de enero una jornada nubosa, con precipitaciones y tormentas sobre la zona norte del país. Durante el primer día del 2026, la temperatura máxima alcanzará los 27 °C en Montevideo, en el resto del país superará los 30 °C.
Montevideo y Área Metropolitana
Sobre la capital y las zonas cercanas, la mañana estará nubosa y algo nubosa. Los vientos alcanzarán los 50 km/h.
Para la tarde/noche, estará algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos estarán sobre la zona suroeste (SE). Las temperaturas irán desde los 20 °C a los 27 °C.
Este
En el este del país, la mañana estará nubosa y algo nubosa, con períodos de cubiertos. Habrá precipitaciones y tormentas aisladas junto a neblinas. Los vientos alcanzarán los 40 y 50 km/h.
Para la tarde/noche estará algo nuboso y nuboso con períodos de cubierto, neblinas, bancos de niebla y tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 50 kilómetros km/h. Las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 31 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará nubosa y algo nubosa. Habrá tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 km/h.
Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubiertos, neblinas y la probable formación de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 km/h y las temperaturas irán desde los 20 °C y 35 °C.
Centro sur
Durante la mañana, estará nuboso y algo nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y vientos de hasta 50 km/h.
Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y la probable formación de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 km/h y las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 34 °C.
Noreste
Para la mañana, se espera un cielo nuboso y algo nuboso con neblinas, bancos de niebla y la probable formación de tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán los 40 km/h.
Para la tarde/noche estará nuboso, con períodos de cubiertos. Habrá precipitaciones y tormentas aisladas con neblinas. Habrá altas temperaturas que irán desde los 15 °C a los 34 °C.
Noroeste
Para la mañana, se espera un cielo nuboso y algo nuboso, neblinas, bancos de niebla y la probable formación de tormentas aisladas.
En la tarde/noche estará claro nuboso, con períodos de cubierto, altas temperaturas y precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan rachas de vientos fuertes asociadas a tormentas, las temperaturas irán desde los 20 °C a los 37 °C.