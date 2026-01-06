Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 7 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 7 de enero será un día nuboso en Uruguay, con probables precipitaciones y tormentas sobre la tarde noche.
En algunas partes, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso. Para la tarde noche, estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Los vientos serán de hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 19 °C a los 29 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos irán hasta los 50 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones y tormentas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 14 °C a los 31 °C.
Suroeste
En esta parte del país la mañana estará nuboso y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos máximos serán de hasta 30 kilómetros por hora.
Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas irán desde los 18 °C y 32 °C.
Centro sur
Durante la mañana, estará nuboso y cubierto, además de vientos costeros que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.
Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos ascenderán a un máximo de 60 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 32 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo algo nuboso y nuboso con períodos de cubierto, probable formación de tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla.
En la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones, tormentas, neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas irán desde los 15 °C a los 30 °C.