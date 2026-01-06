Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 7 de enero

Las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana oscilarán entre los 19 °C y 29 °C, según el organismo oficial

6 de enero 2026 - 20:54hs
Archivo

Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 7 de enero será un día nuboso en Uruguay, con probables precipitaciones y tormentas sobre la tarde noche.

En algunas partes, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso. Para la tarde noche, estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Los vientos serán de hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 19 °C a los 29 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos irán hasta los 50 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones y tormentas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 14 °C a los 31 °C.

Suroeste

En esta parte del país la mañana estará nuboso y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos máximos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas irán desde los 18 °C y 32 °C.

Centro sur

Durante la mañana, estará nuboso y cubierto, además de vientos costeros que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos ascenderán a un máximo de 60 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 32 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo algo nuboso y nuboso con períodos de cubierto, probable formación de tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla.

En la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones, tormentas, neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas irán desde los 15 °C a los 30 °C.

