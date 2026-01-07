Meteorólogos advirtieron por el pasaje de un ciclón extratropical en Uruguay: esperan lluvias y vientos

Meteorólogos pronosticaron para los próximos días jornadas con lluvias y vientos fuertes , acompañados de un ciclón extratropical que afectaría al país sobre el fin de semana.

El meteorólogo Mario Bidegain advirtió en base al modelo Cosmo7 por la llegada de una depresión atmosférica frontal que se desarrollaría sobre el este de Argentina y el sur de Brasil y Uruguay .

De acuerdo con el experto, este mal tiempo impactaría en la región entre el próximo jueves y el lunes de la otra semana .

"Se podrían registrar en centro-sur Uruguay lluvias acumuladas de hasta 80 a 100 milímetros" , advirtió en su cuenta de X. En diálogo con El País, puntualizó que la depresión anunciada se trataría de un "ciclón extratropical".

Depresión atmosférica frontal, según Cosmo7 (@inmet_), se desarrolla sobre E #Argentina, Sur #Brasil y #Uruguay entre JUE09 y LUN12ene. Se podrían registrar en centro-sur Uruguay lluvias acumuladas de hasta 80 a 100 mm !! pic.twitter.com/1xbw2xyun1 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) January 6, 2026

Bidegain puntualizó en diálogo con este medio que el ciclón o "ciclogénesis" empezará a afectar al país sobre el viernes en la zona norte, teniendo su mayor impacto sobre Montevideo en la jornada del sábado, cuando habrá hasta 30 milímetros en precipitaciones.

Además de las lluvias, aseguró que habrá fuertes vientos que sobre las zonas costeras alcanzarán los 80 y 90 km/h. El clima, aseguró, empezaría a mejorar desde el domingo en todo el país.

En conversación con El Observador, el meteorólogo Nubel Cisneros emitió su pronóstico para los próximos días y avisó por una jornada "pesada" para este miércoles con "algunas lluvias" sobre el norte del país.

De cara al jueves, el experto prevé una jornada "calurosa y pesada". El viernes espera que el clima "nuevamente" empiece desmejorar con lluvias y tormentas en el norte del país. Para el sur y este, habrá lluvias "a partir de la noche del viernes", explicó.

De acuerdo con Cisneros, lo más fuerte del temporal llegará el sábado con el pasaje de un ciclón extratropical, también conocido como sistema de bajas presiones, que generará lluvias y lloviznas durante la tarde. Habrá además, según el meteorólogo, vientos con intensidades de entre 40 y 70 km/h en el sector sur.

Finalmente, aseguró que el clima durante el domingo permanecerá templado y sin lluvias, con vientos de entre 20 y 30 km/h.