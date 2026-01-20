Dólar
El nuevo técnico de la selección de Venezuela que se llevó al profe Ortega como preparador físico

El profe Ortega fue el preparador físico de la selección uruguaya de Diego Alonso en el pasado Mundial de Qatar 2022

20 de enero 2026 - 15:25hs
Óscar Ortega en su cumpleaños, en el triunfo ante Chile
Óscar Ortega en su cumpleaños, en el triunfo ante Chile AFP

El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo fue ratificado como el seleccionador de la Vinotinto, informó este martes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), como parte del plan 2026-2034 tras la salida del técnico argentino Fernando 'Bocha' Batista, que no logró llevar a los locales a su primer Mundial.

"Después de muchísimo tiempo debatiendo, logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada, no impuesta, de que nuestro director técnico de la selección nacional absoluta sea nuestro referente, nuestro líder, nuestro ídolo (...) nuestro querido Oswaldo Vizcarrondo", indicó el presidente de la FVF, Jorge Giménez, en una rueda de prensa.

Con el profe Ortega como PF

Vizcarrondo estará acompañado en el cuerpo técnico por el brasileño Cleber Xavier como primer asistente, por el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico, así como por el colombiano Néstor Mario Marín como preparador de arqueros.

stuani-jpg..webp
Diego Alonso y el profe Óscar Ortega
Diego Alonso y el profe Óscar Ortega

Ortega, de 67 años, trabajó durante varios años en Atlético de Madrid junto a Diego Simeone y fue el PF de la selección uruguaya de Diego Alonso en el pasado Mundial de Qatar 2022.

Temas:



