El nuevo rol de Darwin Núñez en Al Hilal, a seis meses del Mundial 2026, y que Bielsa sigue atentamente en la selección uruguaya

Darwin Núñez en la victoria de Al Hilal ante Neom

La victoria de Al Hilal ante Neom de este domingo en la Liga Pro Saudí tuvo a Darwin Núñez como titular en el equipo visitante y jugando en una posición diferente a la que le es habitual, la de centrodelantero.

El equipo del artíguense lidera la liga de Arabia Saudita con comodidad con 7 puntos de diferencia sobre Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con 12 triunfos seguidos por dicho torneo y 20 victorias consecutivas en sus distintas competiciones, y no pierde desde el Mundial de Clubes.

Ese domingo ante Neom, donde entró de suplente Luciano Rodríguez, Al Hilal ganó 2-1 tras comenzar abajo en el marcador .

El nuevo triunfo de Al Hilal tuvo a Darwin Núñez, principal delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, jugando en la posición de extremo izquierdo y no como 9 de área.

Así se lo pudo ver en el partido, en el que en el momento de la salida de su equipo se paró en la zona media contra la banda y lanzó pases a los atacantes o cambios de frente, como también buscó juego con el lateral Theo Hernández.

El uruguayo se ubicó en la zona izquierda del rombo ofensivo del equipo de Al Hilal, que tuvo a Marcos Leonardo, goleador del equipo con7 tantos, uno más que el uruguayo, como su principal referente en el área.

Gracias a su velocidad y potencia, Darwin llegó al área para recibir centros y definir en algunas ocasiones, si bien este domingo no pudo marcar.

Además, en algunas ocasiones se lo vio llegando al ataque pero sin ingresar al área, quedando como un mediocampista.

Con el marcador abajo, en el segundo tiempo, el delantero hizo un mayor esfuerzo para estar en el área y buscar los goles.

Darwin también tuvo que replegarse y cubrir su sector, formando la línea de cinco volantes con la que defiende el equipo de Simone Inzaghi.

Esta nueva posición no es una novedad para el artíguense, quien en Liverpool, su anterior equipo, también jugó en ese puesto.

Tercer partido como extremo

En la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, desde donde hacen el seguimiento partido a partidos de todos los jugadores celeste, están al tanto del puesto en el que está jugando Darwin en Al Hilal.

Al respecto, desde la celeste señalaron a Referí que lleva tres partidos jugando como extremo izquierdo.

Los números de Darwin y Al Hilal

Hasta el momento, Darwin Núñez suma 7 goles en 18 partidos en Al Hilal en todas las competencias del equipo.

El goleador es el brasileño Marcos Leonardo, con 12 goles en 21 juegos, seguido por el portugués Ruben Neves con 8 en 21 encuentros.

En goles + asistencias por la Saudi Por League, Darwin se ubica segundo con 9 y Neves lidera con 10.