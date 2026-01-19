Dólar
La selección uruguaya cayó a su peor posición bajo la gestión de Marcelo Bielsa: el efecto de la Copa de África en el ranking FIFA

La selección uruguaya se prepara para el Mundial 2026 que comenzará el 11 de junio en Canadá, Estados Unidos y México

19 de enero 2026 - 14:54hs
Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Marcelo Bielsa
Foto: Leonardo Carreño

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa volvió a caer en el ranking FIFA y en la última clasificación que entregó la federación internacional, este lunes de tarde, los celestes perdieron otro lugar y se ubicaron en la posición 17, registro en el que no estaban desde 2023 y que representa la peor ubicación en la gestión del entrenador argentino.

Marruecos ingresó en el top 10 y Senegal ascendió siete lugares (del 19° al 12°), por lo que la selección de Bielsa fue desplazada del puesto 16 al 17.

La posición actual es la peor de Uruguay bajo la gestión del entrenador argentino, en la que ya había estado en setiembre de 2023, luego de sus primeros cinco meses de trabajo en el Complejo de la AUF y antes del inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Luego, con la gran actuación en el clasificatorio mundialista en el cierre del año 2023, Uruguay llegó a subir hasta el lugar 11, pero nunca pudo alcanzar el top 10, ese nivel que durante una década fue un lugar natural bajo la gestión de Óscar Washington Tabárez.

Con Tabárez, en junio de 2012 alcanzó el lugar número 2 del ranking FIFA, solo detrás de España.

La peor ubicación de la historia la registró en diciembre de 1998, cuando bajó al lugar 76.

Así está el top 20 de ranking FIFA:

POSICIÓN PAÍS
1 España
2 Argentina
3 Francia
4 Inglaterra
5 Brasil
6 Portugal
7 Países Bajos
8 Marruecos
9 Bélgica
10 Alemania
11 Croacia
12 Senegal
13 Italia
14 Colombia
15 Estados Unidos
16 México
17 Uruguay
18 Suiza
19 Japón
20 Irán
...
23 Ecuador
40 Paraguay
50 Venezuela
53 Perú
55 Chile
76 Bolivia

Así fue la evolución de Uruguay en el último año del ranking:

FECHA POSICIÓN
Abril 2025 13
Julio 2025 16
Setiembre 2025 15
Octubre 2025 15
Noviembre 2025 16
Diciembre 2025 16
Enero 2026 17

Uruguay se prepara para Mundial 2026

La selección uruguaya jugará el 27 de marzo, en la última fecha FIFA previo al Mundial 2026, frente a Inglaterra.

El partido comenzará a la hora 16.45 de Uruguay y se desarrollará en el estadio Wembley.

Luego, la selección se volverá a reencontrar a partir de los últimos días de mayo, cuando el combinado comience la preparación en el Complejo de la AUF para el Mundial.

Uruguay viajará el 9 de junio a Playa del Carmen, México, donde montará su concentración y esperará los tres partidos de la primera fase.

La selección debuta el 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos.

En la segunda fecha ante Cabo Verde, en Miami el 21 de junio de 2026 a la hora 19 de Estados Unidos.

La última jornada de la fase de grupos ante España, será el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 de México.

