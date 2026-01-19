La selección uruguaya cayó a su peor posición bajo la gestión de Marcelo Bielsa: el efecto de la Copa de África en el ranking FIFA

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa volvió a caer en el ranking FIFA y en la última clasificación que entregó la federación internacional, este lunes de tarde, los celestes perdieron otro lugar y se ubicaron en la posición 17 , registro en el que no estaban desde 2023 y que representa la peor ubicación en la gestión del entrenador argentino.

El final de la Copa de África, que terminó el domingo con una polémica definición que consagró a Senegal campeón tras derrotar al anfitrión Marruecos, le permitió a las dos selecciones africanas subir en el ranking.

Marruecos ingresó en el top 10 y Senegal ascendió siete lugares (del 19° al 12°), por lo que la selección de Bielsa fue desplazada del puesto 16 al 17 .

La posición actual es la peor de Uruguay bajo la gestión del entrenador argentino, en la que ya había estado en setiembre de 2023 , luego de sus primeros cinco meses de trabajo en el Complejo de la AUF y antes del inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Luego, con la gran actuación en el clasificatorio mundialista en el cierre del año 2023, Uruguay llegó a subir hasta el lugar 11, pero nunca pudo alcanzar el top 10, ese nivel que durante una década fue un lugar natural bajo la gestión de Óscar Washington Tabárez.

Con Tabárez, en junio de 2012 alcanzó el lugar número 2 del ranking FIFA, solo detrás de España.

La peor ubicación de la historia la registró en diciembre de 1998, cuando bajó al lugar 76.

Así está el top 20 de ranking FIFA:

POSICIÓN PAÍS 1 España 2 Argentina 3 Francia 4 Inglaterra 5 Brasil 6 Portugal 7 Países Bajos 8 Marruecos 9 Bélgica 10 Alemania 11 Croacia 12 Senegal 13 Italia 14 Colombia 15 Estados Unidos 16 México 17 Uruguay 18 Suiza 19 Japón 20 Irán ... 23 Ecuador 40 Paraguay 50 Venezuela 53 Perú 55 Chile 76 Bolivia

Así fue la evolución de Uruguay en el último año del ranking:

FECHA POSICIÓN Abril 2025 13 Julio 2025 16 Setiembre 2025 15 Octubre 2025 15 Noviembre 2025 16 Diciembre 2025 16 Enero 2026 17

Uruguay se prepara para Mundial 2026

La selección uruguaya jugará el 27 de marzo, en la última fecha FIFA previo al Mundial 2026, frente a Inglaterra.

El partido comenzará a la hora 16.45 de Uruguay y se desarrollará en el estadio Wembley.

Luego, la selección se volverá a reencontrar a partir de los últimos días de mayo, cuando el combinado comience la preparación en el Complejo de la AUF para el Mundial.

Uruguay viajará el 9 de junio a Playa del Carmen, México, donde montará su concentración y esperará los tres partidos de la primera fase.

La selección debuta el 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos.

En la segunda fecha ante Cabo Verde, en Miami el 21 de junio de 2026 a la hora 19 de Estados Unidos.

La última jornada de la fase de grupos ante España, será el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 de México.