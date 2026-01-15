El gol de Juan Manuel Sanabria, extremo de la selección de Marcelo Bielsa, con el que San Luis sorprendió y le ganó a América de Aguirre, Cáceres y Brian Rodríguez

Gol de Juan Manuel Sanabria en el triunfo de San Luis ante América

Atlético San Luis (5º), con gol del uruguayo Juan Manuel Sanabria , extremo de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa , consiguió una sorpresiva victoria de visita ante América (16º) por 2-0 en el estadio Ciudad de los Deportes, en la segunda jornada del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

El ex Nacional Sanabria (53'), de cabeza, y el brasileño João Pedro (67') le dieron la victoria al equipo dirigido por el español Guillermo Abascal, ante América que tuvo como titular al uruguayo Rodrigo Aguirre y en el que luego ingresaron los celeste Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez.

Las Águilas del América, comandadas por el brasileño André Jardine, jugaron el partido con 10 futbolistas desde de el minuto 20 por la expulsión del defensa central Ramón Juárez.

"Son tres puntos que nos harán falta", admitió Jardine , y consideró que "al jugar con uno menos desde los primeros minutos cualquier rival es capaz de complicarte".

América no ha podido marcar gol ni sumar puntos en los primeros 180 minutos del naciente campeonato.

Triunfo del Loco Abreu en Tijuana

En el estadio La Corregidora, Tijuana (3º) dirigido por el uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu se impuso de visita 2-1 a Querétaro (15º), del entrenador chileno Esteban "El Chino" González.

Los Xoloitzcuintles lograron su primer triunfo con goles del español Unai Bilbao (48') y Kevin Castañeda (71').

Alí Ávila (88' penal) consiguió el descuento para los Gallos Blancos que sufrieron su primera derrota con El Chino González.

Cruz Azul con gol del “Toro” Fernández

En el estadio Cuauhtémoc como sede alternativa, Cruz Azul venció 2-0 al Atlas este miércoles en la segunda jornada del Clausura 2026.

La Máquina del Cruz Azul (6º) logró su primer triunfo y le dio alivio a su entrenador, el argentino Nicolás Larcamón, quien enfrentó intensas críticas por la derrota 2-1 ante León en la fecha inaugural.

"Enfrentamos a un equipo que tiene mes y medio de preparación. El ritmo en el fútbol existe. Hoy nos vamos conformes con nuestra producción ofensiva y celebro que estos muchachos nuevamente me evidencien esas ganas de querer trascender", dijo Larcamón al final del partido.

Los Zorros del Atlas (14º) dirigidos por el también argentino Diego Cocca sufrieron su primera derrota tras un debut triunfal por 1-0 ante el Puebla.

El uruguayo Gabriel Fernández (8') y el argentino José Paradela (28') hicieron los goles para el triunfo de la Máquina.

La afición celeste registró una baja entrada en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, a más de 130 kilómetros de la Ciudad de México, sede del Cruz Azul.

La Máquina solicitó jugar como local en la cancha del Puebla en este torneo al no conseguir el arrendamiento del estadio Olímpico Universitario, que durante 2025 compartió con los Pumas.

El estadio Cuauhtémoc también fue utilizado el martes en el partido en el que Puebla se impuso 2-1 al Mazatlán.

La cancha, que fue instalada recientemente, lució en malas condiciones. El sábado, Cruz Azul volverá a ser local, precisamente ante el Puebla.

"Claramente el campo de juego está en malas condiciones y está muy lejos de ser un recinto en el que podamos desarrollar el fútbol que siempre intentamos, esperemos que pronto esté en las condiciones necesarias", dijo Larcamón.

Toluca luce como campeón

En el estadio Nemesio Diez, el Toluca vino de atrás para vencer 3-1 al Santos y con ello auparse, por mejor diferencia de goles en el primer lugar de la clasificación, que el martes había tomado el Guadalajara al derrotar 1-0 al Juárez.

A pesar de no haber tenido tiempo para hacer pretemporada y de que su entrenador, el argentino Antonio Mohamed, pensó que tendría problemas de resultados en las tres primeras jornadas, el flamante bicampeón hilvanó su segundo triunfo y llegó a seis puntos.

El español Francisco Villalba (21') adelantó a los Guerreros del Santos (18º), que terminaron sumidos en el fondo de la tabla al consumarse su segunda derrota.

Los Diablos Rojos remontaron con anotaciones de Haret Ortega (50') en propia puerta, Marcel Ruiz (53) y el brasileño Helinho (60') de penal.

Al término de esta segunda fecha solo han quedado cuatro equipos invictos: Toluca, Guadalajara, Tijuana y Pumas.

En el cierre de esta jornada, los Pumas (4º) rompieron una racha de 11 años sin vencer de visita a los Tigres (10º) en el estadio Universitario.

El paraguayo Robert Morales (23') hizo el gol de la victoria para los Pumas, que llegaron a cuatro puntos. Los Tigres, a pesar de lanzar feroces ofensivas, se quedaron con tres unidades.

