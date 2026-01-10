Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

Una nueva para el Loco Abreu: dirigirá a su hijo en Xolos de Tijuana que debutó este viernes empatando ante el poderoso América de tres jugadores de la selección uruguaya

El entrenador del club mexicano se dará el gusto de tener en su plantel a Diego, a quien conoce muy bien

10 de enero 2026 - 12:44hs
Xolos de Tijuana, el equipo que dirige técnicamente Sebastián "Loco" Abreu, debutó este viernes 9 de enero (ya en la madrugada del sábado en Uruguay) en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX de México en un partido difícil contra América y empató 0-0. En estas horas se está por confirmar que el Loco dirigirá a su hijo Diego Abreu en dicha institución.

En el rival, el club con más dinero del fútbol mexicano y con más hinchas, juegan los uruguayos Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, los tres, futbolistas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

En Xolos, este viernes debutó el volante uruguayo Ignacio Rivero, quien dejó esta semana Cruz Azul luego de conseguir algunos títulos con la máquina cementera, como llaman a ese club.

El Loco y su hijo en Xolos

Diego Abreu nació en México en 2003, cuando Sebastián Abreu jugaba en Cruz Azul.

A su vez, el futbolista de 22 años tuvo un paso por las Fuerzas Básicas de Toluca y hasta disputó 27 partidos con el Sub-21 de los Diablos Rojos.

El Loco confirmó este vienes que llegaron a un acuerdo con Defensor Sporting para que su hijo pase a Xolos de Tijuana.

Xolos compra el 60% de la ficha del delantero de 22 años en US$ 500.000 y habrá otros US$ 400.000 en objetivos.

Con los violetas, Diego Abreu jugó 32 partidos, anotó ocho goles y brindó dos asistencias.

