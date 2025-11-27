Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

"Un juego perfecto": Tijuana del Loco Abreu goleó al Tigres de Ángel Correa y puso un pie en la semifinal del Apertura de México

El humilde Tijuana del entrenador uruguayo goleó por 3-0 a Tigres y puso un pie en la semifinal del Apertura del fútbol mexicano

27 de noviembre 2025 - 8:25hs
Sebastián Abreu en Xolos de Tijuana

Sebastián Abreu en Xolos de Tijuana

Xolos

El humilde Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu goleó por 3-0 al Tigres del campeón mundial argentino Ángel Correa y puso un pie en la semifinal del Apertura del fútbol mexicano.

En un duelo concluido en la madrugada de este jueves, hora del centro de México, los Xolos sorprendieron al favorito Tigres, segundo de la tabla en la fase regular, con goles de Kevin Castañeda, el marroquí Mourad El Guezouani y Gilberto Mora.

Tigres, comandado por Correa, tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, pisó el área de manera reiterada, pero le faltó contundencia y fueron los locales los que abrieron el marcador con un gol de derecha de Castañeda desde fuera del área.

El Loco Abreu, DT de Tijuana, en el partido ante Juárez
El Loco Abreu, DT de Tijuana, en el partido ante Juárez

El Loco Abreu, DT de Tijuana, en el partido ante Juárez

En la segunda parte, el Tijuana mantuvo el orden en la defensa y en el 55 amplió la ventaja un cabezazo de El Ghezouani, con asistencia de Castañeda.

Martín Varini, técnico de Juárez FC 
MÉXICO

En México informan que tras perder con el equipo del Loco Abreu, Martín Varini será cesado en Juárez y hay un técnico de renombre para suplantarlo

El Loco Abreu, DT de Tijuana, en el partido ante Juárez
URUGUAYOS

El Loco Abreu le ganó a Martín Varini el duelo de uruguayos en México; Tijuana avanzó a cuartos y Juárez tendrá una última oportunidad

El equipo de Abreu, séptimo de la clasificación en la fase regular, fue por más y en el 71 aumentó la diferencia a 3-0 con un remate de zurda de Gilberto Mora, la promesa más cierta del fútbol mexicano, a pase del argentino Domingo Blanco.

El resultado ha puesto al Tijuana con todo a su favor para acceder a la fase de los ocho mejores; el sábado, en el partido de vuelta en Monterrey, casa de Tigres, eliminará a su rival si gana, empata o pierde por dos goles o menos.

“Un juego perfecto”

"Con nuestras herramientas y nuestras características, el equipo consolidó un juego perfecto. Tuvimos contundencia ante la mejor defensiva del campeonato", apuntó Abreu.

El sábado como locales en el estadio Universitario, los felinos tendrían que ganar por tres o más goles para clasificar a semifinales.

"Más allá de lo futbolístico tenemos que entender cómo se juegan las liguillas y lo que requieren esta clase de partidos, pero confío plenamente", dijo Guido Pizarro, DT de Tigres.

Dos horas antes, el español Sergio Canales convirtió un gol y puso una asistencia para darle a los Rayados de Monterrey un triunfo por 2-0 sobre América.

En un duelo en el que fueron de menos a más, los Rayados del español Sergio Ramos defendieron de manera admirable y se acercaron a la semifinal, a la cual pasarán si el sábado derrotan a América, empatan o pierden por un gol.

El único visitante ganador en el arranque de los partidos de ida de cuartos de final fue el Toluca, ganador por 1-2 del Juárez FC.

Después de que el Juárez tomara ventaja con una diana del colombiano Jesús Murillo, el Toluca dominó y lo confirmó con anotaciones de Antonio Briseño y del portugués Paulinho.

Este jueves, el Cruz Azul visitará a las Chivas de Guadalajara.

Con base en EFE y AFP

