Uruguay vs España es el partido "más esperado" en Jalisco, donde estiman que llegarán millones de turistas durante el Mundial 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que la será “la sede más mexicana” del Mundial y ya hay detalles del Fan Fest

20 de enero 2026 - 13:52hs
Foto: @Uruguay
Foto: AFP

El gobernador de Jalisco, México, Pablo Lemus, ha señalado este martes que esta región mexicana, que acogerá hasta cuatro partidos del Mundial 2026, entre ellos el de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante España, espera recibir más de tres millones de turistas durante el torneo.

Así, Guadalajara albergará los partidos de fase de grupos que enfrentarán a Corea del Sur frente al ganador de la repesca UEFA, a México frente a Corea del Sur, a Colombia frente al ganador de la repesca FIFA 1, y el encuentro "más esperado", entre Uruguay y España.

"El cuarto partido que acogeremos será sin duda el más esperado, dos campeones del mundo en un partido que puede ser definitorio" afirmó Lemus en un desayuno informativo celebrado en Madrid y organizado por Europa Press.

El gobernador destacó la importancia de la cultura en Jalisco y la catalogó como "la sede más mexicana", además de poner de relieve el hecho de que será sede mundialista por tercera vez, tras los mundiales de México 70 y México 86.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, puso en valor que la ciudad está preparando la mejor FIFA Fan Fest (zona para aficionados) de las 16 sedes, destacando que se situará en el centro de la ciudad.

Asimismo, anunció un partido de leyendas del Real Madrid y FC Barcelona, además de los conciertos de la banda "Maná" y Alejandro Fernández "El Potrillo".

EFE

Uruguay Mundial 2026 Marcelo Bielsa

