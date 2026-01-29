"La soberanía reside en los pueblos, no en un hombre por encima del resto": legisladores del FA firmaron declaración internacional contra política exterior de Trump

Los legisladores del Frente Amplio ( FA ) , junto a políticos de otros 8 países de América, lanzaron una declaración conjunta criticando la política exterior de Donald Trump en Estados Unidos .

La senadora del FA Bettiana Díaz participó del encuentro Nuestra América , junto a representantes políticos y sociales de América y del mundo, donde se aprobó la declaración .

El documento fue firmado por 36 parlamentarios de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, entre ellos, miembros del oficialismo de Canadá, Brasil, Uruguay y Chile , quienes lanzaron un mensaje "contra la reactivación de las doctrinas de dominación promovidas desde Washington" .

VENEZUELA Frente Amplio y oposición no lograron ponerse de acuerdo para votar una declaración sobre Venezuela

POLÍTICA El Frente Amplio condenó la "invasión" en Venezuela y acusó a EEUU de querer "disponer de los recursos estratégicos" de ese "país hermano"

Bajo la firma de la declaración del Congreso Panamericano, los legisladores denunciaron el regreso de la "Doctrina Monroe" como eje de la política exterior estadounidense, calificándola de "anacrónica e ilegal" frente al derecho internacional contemporáneo.

El documento contó con la firma de partidos de gobierno y oposición de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay.

Dicho texto, invocando los pilares de la Carta de las Naciones Unidas, exige el cese inmediato de las sanciones económicas y las amenazas de fuerza que la administración Trump ha "normalizado" en los últimos meses.

Los firmantes alertan que estas políticas no solo vulneran la igualdad soberana de los Estados, sino que son el motor principal de la crisis humanitaria y los flujos migratorios masivos que hoy afectan a la región.

"La soberanía reside en los pueblos de las Américas, no en un Estado ni en un hombre por encima del resto", afirma la declaración en un mensaje dirigido a la Casa Blanca.

El bloque denunció que Trump pretende subordinar los intereses estratégicos, económicos y de seguridad de naciones independientes a decisiones unilaterales de Washington, "estableciendo un precedente de extrema gravedad para la soberanía de los distintos países".

Esta instancia se inscribe en el proceso de articulación iniciado en el Congreso Panamericano, constituido en 2024 e integrado por legisladores de nueve países de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. Uruguay participó por primera vez en este ámbito en 2025.