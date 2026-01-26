Dólar
BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

El pago a pasivos comenzará en la primera semana de febrero, según el cronograma oficial del Banco de Previsión Social (BPS)

26 de enero 2026 - 8:12hs
BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026

Camilo dos Santos

El Banco de Previsión Social (BPS) compartió el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones correspondiente a febrero de 2026, que abarca tanto a beneficiarios de Montevideo como del interior del país.

Según el cronograma oficial, el pago a pasivos se realizará de acuerdo con la modalidad elegida:

  • Cobro a través de bancos y redes de cobranza (Iedes): los pagos comenzarán desde el martes 3 de febrero y se extenderán hasta el miércoles 18 de febrero.

  • Pago a través de empresas contratistas: el calendario también se inicia desde el 3 de febrero y finaliza el 18 de febrero.

  • Cobro en oficinas centrales del BPS: los pagos estarán disponibles desde el miércoles 4 de febrero y se extenderán hasta el 18 de febrero.

  • Giras de pago en el interior: se realizarán desde el 4 de febrero y hasta el 6 de febrero, según la planificación habitual del organismo.

BPS anticipa un aumento superior al 6% en las jubilaciones: brindará adelanto en febrero

Desde el organismo recuerdan que los beneficiarios pueden consultar su fecha y modalidad de cobro a través de los canales oficiales del BPS o en las oficinas correspondientes.

BPS jubilaciones bps Banco de Previsión Social Montevideo

