BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

El Banco de Previsión Social ( BPS ) compartió el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones correspondiente a febrero de 2026 , que abarca tanto a beneficiarios de Montevideo como del interior del país .

Según el cronograma oficial, el pago a pasivos se realizará de acuerdo con la modalidad elegida:

Desde el organismo recuerdan que los beneficiarios pueden consultar su fecha y modalidad de cobro a través de los canales oficiales del BPS o en las oficinas correspondientes.

Giras de pago en el interior : se realizarán desde el 4 de febrero y hasta el 6 de febrero , según la planificación habitual del organismo.

Cobro en oficinas centrales del BPS : los pagos estarán disponibles desde el miércoles 4 de febrero y se extenderán hasta el 18 de febrero .

Pago a través de empresas contratistas : el calendario también se inicia desde el 3 de febrero y finaliza el 18 de febrero .

Cobro a través de bancos y redes de cobranza (Iedes) : los pagos comenzarán desde el martes 3 de febrero y se extenderán hasta el miércoles 18 de febrero .

En noviembre del año pasado el Banco de Previsión Social ( BPS ) proyectó que las jubilaciones experimentarán un incremento de, al menos, un 6% en 2026 , en función de los registros del Índice Medio de Salarios (IMS) observados en los últimos meses.

"En el acumulado enero-setiembre, el salario aumentó un 5,2%. Por lo cual, como mínimo, ese va a ser el aumento. Pero aún faltan tres meses, entonces es probable que supere el 6% o incluso un poquitito más", explicó en ese entonces la presidenta del BPS, Jimena Pardo, en declaraciones a Telenoche (Canal 4).

Pardo detalló que se realizará un adelanto, que luego será complementado una vez que se conozca el dato anual del IMS, indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).