Críticas al aumento de impuestos, foco en Venezuela y llamado a la unidad partidaria: los temas que dominaron el encuentro anual herrerista

El Herrerismo realizó este sábado su tradicional encuentro anual en La Paloma, con la presencia de referentes históricos y dirigentes de peso del sector, entre ellos el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera; el líder del sector, Luis Alberto Heber; el senador Rodrigo Blás, y el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.

Las reflexiones de la jornada, que tuvo como objetivo realizar un balance político del año y trazar perspectivas, se concentraron en una serie de temas considerados estratégicos por el sector, que van desde el rol del Estado y el funcionamiento del sistema penal hasta la organización sindical, las autonomías municipales y la inserción internacional del país.

Además, en temas de agenda, la situación en Venezuela y los cambios en el Fonasa también ocuparon un lugar central en las disertaciones de la jornada.

En esa línea, durante su discurso, Heber puso el foco en la captura de Nicolás Maduro y profundizó en el posicionamiento del sector y del gobierno frente a la situación en Venezuela.

“Para nosotros, en el tema de Venezuela, es fundamental la autodeterminación de su pueblo. El pueblo de Venezuela opinó, el pueblo de Venezuela votó, el pueblo de Venezuela eligió. Y esa autodeterminación de su pueblo no fue respetada. Por supuesto que no estamos de acuerdo con la intervención militar, pero no olvidemos que no hay acciones para poder forzar un gobierno dictatorial que sojuga a su pueblo, que lo esclaviza, que lo persigue, que implementa el terrorismo de Estado. Nosotros nos alegramos de que haya caído Maduro, que haya caído una dictadura y que de alguna manera haya esperanza para el pueblo de Venezuela”, dijo sobre la postura del partido.

En este contexto, cuestionó el posicionamiento del gobierno en este tema y lo calificó como errático y alineado directamente con el Brasil de Lula “de una manera servil”.

“No ha tenido la personalidad ni el buen criterio de tomar acciones diferentes, se ha sumado a otras naciones que casualmente pertenecen al club, entre comillas, de progresistas de izquierda, México, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Colombia”, sostuvo.

Por otro lado, Heber señaló que le preocupa la "abrasividad fiscal" que ha tenido este gobierno.

“No solamente votaron cinco impuestos en el presupuesto, sino que ahora en pleno verano tenemos el sogazo del Fonasa, que es una expropiación que hacen de los dineros de la gente que vienen colaborando en demasía al Fondo Nacional de Salud y que no se lo quieren devolver”, aseveró.

En esta misma línea, Rodriguez sostuvo que “se le está robando a los trabajadores, porque esa plata que el Estado le retuvo es plata que a los trabajadores se les descontó y que hoy no se les devuelve. El Estado, el gobierno de nuestro país le está robando la plata a los trabajadores por una sola razón. Al Frente Amplio le resulta muy difícil gobernar si no tiene la caja llena”, dijo en la ocasión.

Además, en política nacional, Heber criticó que el “Pitcnt pare al país cuando quiera” e hizo alusión a los paros en el puerto que se suscitaron en 2025.

El senador Rodrigo Blás, por su parte, cuestionó también el rumbo económico del gobierno, rechazó el aumento de impuestos y llamó a reconstruir una propuesta de país “basada en ideas, crecimiento y libertad”.

Además, a nivel de partido, advirtió sobre los riesgos de la fragmentación interna y llamó a preservar la fraternidad partidaria.

“Un partido que no coordina es un partido que se fragmenta. Un sector que no coordina es una suma de impulsos”, mencionó.

Más allá de la agenda

Además, el encuentro abordó cuestiones de carácter más estructural para el país. En materia de rol del Estado, según un documento al que accedió El Observador, los herreristas reafirmaron una visión que define al Estado como “amigo, socio y solidario”, aunque subraya la necesidad de un uso racional de los recursos públicos. En ese sentido, se posicionan contra el despilfarro y plantean como objetivo la eliminación de las denominadas “maneas de papel”, en alusión a las trabas burocráticas

Otro de los ejes centrales fue la democratización del poder sindical. El texto señala como “urgente” la necesidad de legitimar y democratizar las estructuras sindicales, en una referencia implícita al debate sobre representatividad, funcionamiento interno y equilibrios de poder dentro del movimiento sindical.

La preocupación por el procedimiento penal también ocupó un lugar destacado en la agenda. Los herreristas advierten sobre un sistema que presenta “velocidades distintas” y “violación de derechos”, planteando la necesidad de revisar su funcionamiento.

En cuanto a la organización territorial, el sector se manifestó a favor del fortalecimiento de las autonomías municipales y en contra de procesos de centralización, como el cobro nacional de patentes.

El documento también incorpora una mirada estratégica sobre el desarrollo del país, al señalar la urgencia de impulsar el llamado “Gran Uruguay”, en referencia a los más de 200.000 kilómetros cuadrados de soberanía marítima.

En el plano internacional, los herreristas expresaron su preocupación por el avance “imperial” de las grandes potencias y reivindicaron la necesidad de un orden mundial más respetuoso de los países pequeños. Además, sostuvieron que la posible integración con la Unión Europea vuelve “más necesario que nunca” avanzar en la reducción de costos para mejorar la competitividad.