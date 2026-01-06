Dólar
/ Economía y Empresas / SEGURIDAD SOCIAL

Cambios en Fonasa: qué sueldos habrá que ganar en 2026 para tener devolución

El gobierno introdujo cambios en el cálculo de las devoluciones del Fonasa y en esta nota se presentan ejemplos de los sueldos mínimos que se deberán alcanzar en 2026 para acceder al reintegro a partir de 2027

6 de enero 2026 - 5:00hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Ines Guimaraens

El ajuste se centra en la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del Seguro Nacional de Salud (SNS), un indicador clave que representa el costo promedio que le insume al sistema brindar cobertura a una persona a lo largo de toda su vida.

La medida permitirá ahorrar entre US$ 70 y US$ 80 millones, lo que representa menos del 10 % del déficit del Fonasa, según las autoridades.

Como resultado del ajuste, a partir del 1° de enero de 2026 el CPE por usuario pasó de $ 4.828 mensuales a $ 6.693, lo que eleva el umbral de ingresos a partir del cual se generan devoluciones.

Esto implica que, según el nivel de ingresos y la composición del núcleo familiar, algunas personas dejarán de recibir devolución y otras continuarán percibiéndola, pero por un monto menor a partir de setiembre de 2027.

En esta nota se muestran diferentes ejemplos sobre cómo aplicaban las devoluciones hasta el año pasado, luego de comparar los aportes personales al Fonasa con el tope anual, y cómo cambian este año considerando las modificaciones que introduce el gobierno.

  • Hasta 2025, un trabajador dependiente sin hijos ni cónyuge a cargo, que aportaba el 4,5 % de sus ingresos, generaba derecho a devolución si percibía un sueldo superior a $ 123.795 nominales por mes. El tope anual del Fonasa en 2026 aumenta $ 27.975, por lo que corresponderá devolución para un salario mensual a partir de $ 171.615.

  • En el caso de un dependiente con un hijo a cargo —se asume media prestación por cada padre— tenía devolución a partir de ingresos mensuales de $ 139.269 nominales. Con la modificación, se tendrá derecho a devolución a partir de un sueldo mínimo mensual de $ 193.067.

  • Un trabajador dependiente con dos hijos a cargo —aportan ambos cónyuges— tenía devolución a partir de un sueldo mensual de $ 185.692. Con el nuevo tope anual del Fonasa corresponderá reembolso a partir de $ 257.423 de sueldo mensual nominal.

  • Para el caso de un trabajador dependiente con un hijo a cargo y cónyuge a cargo, el tope anual del Fonasa sube $ 83.925. Hasta el año pasado tenía devolución a partir de un sueldo mensual de $ 208.904. Con el nuevo cálculo corresponde devolución a partir de $ 289.601 de ingresos mensuales.

En el siguiente cuadro se detallan estos y otros ejemplos:

Cabe recordar que las devoluciones que se realizarán en setiembre de 2026 no sufrirán cambios, ya que corresponden a los aportes realizados en 2025 con la anterior metodología.

