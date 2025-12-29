Gabriel Oddone dijo que en campaña "no tenía ni idea" de necesidad de ajustar Fonasa, pero que el tema "no hubiera tenido mucho sex appeal"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , defendió los cambios que resolvió implementar el Poder Ejecutivo para fijar el Costo Promedio Equivalente (CPE) del Fondo Nacional de Salud ( Fonasa ) y las devoluciones que corresponden a los usuarios .

Oddone señaló que las modificaciones que resolvió hacer el gobierno habían sido recomendadas por los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2019 , pero que en los dos últimos gobiernos (de Tabaré Vázquez primero y de Luis Lacalle Pou después) " no los tomaron en cuenta " por razones que a él no le correspondía precisar.

Y sostuvo que las modificaciones de "naturaleza metodológica" que se estaban promoviendo buscaban corregir una subestimación del CPE que hoy hacen que el aporte de Rentas Generales al Fonasa sea excesivo.

Consultado sobre la ausencia de este tema en la campaña electoral, Oddone señaló que, por entonces, " no tenía ni idea " del asunto. Aseguró que la necesidad de actuar sobre el tema surgió en el correr de 2025, una vez que la nueva administración ya había entrado en funciones.

"La decisión fue tomada por el Poder Ejecutivo en una reunión en la que yo participé hace unos días. Eso no quiere decir que nosotros como equipo económico esto no lo tuviéramos planteado y lo hubiéramos propuesto y planteado como iniciativa hace algunos meses, bastante después de haber asumido", detalló.

De esta forma consideró "difícil" que el tema hubiese entrado en la campaña y agregó que "no hubiera tenido mucho sex appeal".

"Ustedes igual se imaginarán que este tema en campaña no hubiera tenido mucho sex appeal que digamos... Imagínense como es una campaña electoral. Esto fue un proceso que transitamos durante 2025. En algún momento lo determinamos, lo elevamos y lo propusimos, pero la resolución del Poder Ejecutivo como tal que es la que da lugar al decreto en las últimas semanas, porque llegaba el momento de decir 'lo hacemos o no lo hacemos', porque era el momento de hacer los ajustes paramétricos. Yo este tema en campaña no tenía ni idea, ni idea. Difícilmente a mí se me hubiera podido ocurrir", agregó Oddone.

El ministro de Economía también dijo que, según la interpretación de los servicios jurídicos del ministerio, las modificaciones que hará el gobierno "no requieren cambios legales", por lo que no deberán pasar por el Parlamento.

"La metodología está establecida en el decreto, no introduce ningún cambio en el derecho de los usuarios a obtener devolución, eso no se modifica. La devolución sigue estando vigente, lo que simplemente ocurre es que hay un cambio en cómo se calcula el CPE y en la medida que integra el criterio de la devolución, afecta la devolución de los usuarios", explicó.

La oposición, sin embargo, citará a la cúpula del MEF a la Comisión Permanente para obtener explicaciones y hay algunos dirigentes que entienden que las modificaciones sí requieren un trámite parlamentario.

Los cambios que implementará el gobierno de Yamandú Orsi implican que el CPE –es decir, el costo promedio que refleja lo que le cuesta al Estado brindar cobertura de salud a cada usuario a lo largo de su vida– aumente de $4.828 a $6.693.

Esto, según lo transmitido por el gobierno, no implicará que los usuarios vean incrementado el valor de sus aportes mensuales, sino que impactará en el cálculo de las devoluciones de excedentes al cierre del año.

Tal como están establecidas las devoluciones del Fonasa que paga el Banco de Previsión Social (BPS) a los usuarios, existe un monto máximo de aporte fijado para cualquier trabajador, que está basado en el CPE con un incremento del 25%.

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, explicó en una conferencia de prensa que al cierre del 2026, cuando el BPS compute todos los aportes realizados, tomará en cuenta el nuevo valor del CPE ($6.693) incrementado en 25% durante 12 meses.

"Si los aportes exceden ese valor (el usuario) va a tener derecho a la devolución y si no, no", afirmó.

De esta manera, el Poder Ejecutivo eleva el tope de aportes a partir del cual corresponde otorgar una devolución, algo que –según indicó Economía– redundará en un ahorro de entre US$ 70 y US$ 80 millones, "lo que representa menos del 10 por ciento del déficit del Fonasa".

Vallcorba defendió entonces que la "forma de determinar" si corresponde o no la devolución no cambia, sino que lo que varía es el "valor de referencia".