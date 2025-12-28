Oposición solicitará comparecencia del Ministerio de Economía al Parlamento por modificaciones en la devolución del Fonasa

La oposición solicitará en las próximas horas la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la comisión permanente del Parlamento ante las modificaciones anunciadas por el gobierno de Yamandú Orsi para la devolución del Fondo Nacional de Salud ( Fonasa ), informó el diputado blanco Sebastián Andújar .

"Cuando se altera lo que siempre se devolvió, hay que dar explicaciones. No es un simple 'tecnicismo', es un cambio de derechos ", apuntó el legislador en su cuenta de X.

Los cambios para el Fonasa habían sido anunciados por el presidente Orsi sobre el mediodía del viernes en una conversación informal que tuvo con periodistas en Torre Ejecutiva. La transformación fue incorporada mediante la firma de un decreto .

Cuando se altera lo que siempre se devolvió, hay que dar explicaciones. No es un simple “tecnicismo”es un cambio de derechos. Vamos a solicitar la comparecencia del MEF a la comisión permanente. https://t.co/BNW0h00Gpj

PARLAMENTO Pese a pedido de Orsi, diputados no lograron acordar y tras planteo de Salle el proyecto de lavado de activos quedó para febrero

Presupuesto e Inocencia Fiscal El Senado debate el Presupuesto 2026 por capítulos en medio de fuertes cruces entre oficialismo y oposición

Tras el anuncio del mandatario, el MEF difundió mediante redes sociales un comunicado detallando cuáles serán los cambios en las devoluciones .

"El Poder Ejecutivo resolvió modificar la metodología de cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS) para corregir dos errores de diseño en la forma de cálculo vigente", comenzó explicando el ministerio este sábado.

La cartera detalló que el artículo 55 de la Ley N° 18.211 establece que el CPE se determinará teniendo en cuenta las "cuotas salud que paga el Fonasa, las expectativas de vida de la población, las cuotas del Fondo Nacional de Recursos y el costo de administración del SNS".

Por otro lado, el artículo 13 del decreto reglamentario "prevé que para determinar el CPE se deberá considerar el valor promedio intertemporal de las cuotas salud, definido como el valor promedio de las cuotas salud durante toda la vida del beneficiario del SNS".

El MEF explicó que "también prevé que el valor promedio intertemporal de las cuotas salud se calculará en base" al "valor promedio intertemporal de las cápitas Fonasa, teniendo en cuenta la estructura de cápitas según tramo de edad y sexo y las expectativas de vida" y al "valor del componente metas".

En ese sentido, hasta el momento el cálculo se hizo considerando el promedio de las cápitas desde el nacimiento hasta la edad de expectativa de vida según sexo (74,9 para hombres y 81,4 para mujeres), lo que para el MEF tiene "dos problemas".

"En primer lugar, parte del supuesto de que todos los beneficiarios han tenido cobertura del SNS desde su nacimiento hasta el fallecimiento. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios se incorporaron cuando el SNS se creó, en enero 2008, muchos años después de su nacimiento", expuso el MEF.

"Teniendo en cuenta la estructura relativa de cápitas según edad, con cápitas más bajas entre 1 y 45 años, el supuesto anterior implica incluir en el cálculo tramos de la vida de los beneficiarios con valores bajos de cápitas en los que, en muchos casos, no se tuvo cobertura", continuó la cartera.

Por eso, para el MEF "la metodología actual de cálculo subestima injustificadamente el CPE para el SNS".

El "segundo problema metodológico" para el MEF "parte de considerar para el cálculo intertemporal que todas las personas viven hasta la edad de expectativa de vida según sexo" y que "no toma en cuenta que algunas personas van a vivir más años que la esperanza de vida para su sexo y otras menos".

"Teniendo en cuenta que la estructura relativa de cápitas Fonasa tienen un valor mayor para los tramos de edad más avanzada, este criterio metodológico subestima el CPE, al asignar poca ponderación al tramo de edad más avanzada, que es el más caro para el SNS", sostiene la cartera.

"Para resolver este problema metodológico, en lugar de considerar una única edad de expectativa de vida se deben tomar las curvas de supervivencia, que muestran la proporción de una cohorte hipotética que seguiría viva a cada edad, según el patrón de mortalidad por sexo", expuso el MEF.

La cartera indicó que "este es el primer cambio metodológico adoptado". "El segundo (...) parte de considerar que el SNS comenzó a funcionar en enero de 2008, hace casi 18 años. Esto implica que sólo los menores de 18 años han tenido la cobertura del SNS desde su nacimiento", continuó.

El MEF sostuvo que "las restantes personas mayores de 18 años han tenido una cobertura parcial del SNS a lo largo de su vida: sólo cuentan con cobertura desde hace 18 años. En estos casos corresponde considerar solamente el valor de la cápita de los 18 años previos (desde 2008 hasta la fecha)", expuso.

El segundo "cambio metodológico" será "calcular el CPE para el SNS de cada cohorte mayor de 18 años considerando el promedio de la cápita de los 18 años previos y hasta los años esperados de vida según la probabilidad de supervivencia estimada (curva de supervivencia)".

"Dado que el CPE es el valor que se toma en consideración para determinar el aporte mínimo de las personas que sólo perciben ingresos por la prestación de servicios personales fuera de la relación de dependencia, el Poder Ejecutivo promoverá un cambio legal al respecto", anunció el MEF, de modo de modificar "el criterio de determinación del aporte mínimo de este colectivo, de forma que el mismo no se vea modificado por los cambios metodológicos introducidos en el cálculo del CPE. Mientras tanto, el BPS ha definido mantener el criterio actualmente vigente", finalizó la cartera.

Desde el MEF confirmaron este sábado a El Observador que con este cambio metodológico las devoluciones por Fonasa en setiembre de 2027 serán menores. En setiembre de 2026 las devoluciones serán en las condiciones actuales, por corresponderse a los aportes de 2025.