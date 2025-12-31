Ajustes en Fonasa: el detrás de una "corrección" postergada que evidenció errores de comunicación y expone al gobierno de Orsi al "costo" político

Cuando el periodista comenzó a formular la pregunta para bajar a tierra la engorrosa “explicación técnica” detrás de los cambios al cálculo del costo promedio del Seguro Nacional de Salud para garantizar la cobertura, el ministro Gabriel Oddone pidió hacer una “precisión”: “Hemos estado un fin de semana en una discusión de gente que está sentada en distintos lugares de su confort opinando con mala información y no analizando. Esto no se puede explicar de manera sencilla. Nosotros tenemos la obligación de ser muy claros y transparentes con la ciudadanía porque es relevante, pero esto fácil y sencillo no es”.

Detrás del anuncio que acaparó la agenda de fin de año hubo dos claves: el trabajo dentro del Poder Ejecutivo a instancias del Ministerio de Economía ( MEF ) para corregir dos “errores de diseño” en el Fondo Nacional de Salud ( Fonasa ), y todo el proceso de comunicación posterior con el que nadie en el gobierno oculta su malestar por cómo fue manejado. Tanto que requirió de dos aclaraciones, una el sábado 27 de diciembre por la noche -por medio de un tuit institucional de Economía- y la última al cierre del lunes 29, con una conferencia de prensa que en la cartera sostienen que estaba prevista desde la firma del decreto el viernes anterior.

“No se entiende por qué la conferencia del MEF (...) que se desarrolló hoy lunes 29 a las 19 hs, no se hizo el viernes 26 luego de que se conocieran declaraciones al respecto del presidente Orsi ”, cuestionó por ejemplo el economista frenteamplista Gabriel Papa , exasesor del MEF e integrante de Fuerza Renovadora, el mismo sector del subsecretario Martín Vallcorba . El dirigente continuó con que el sábado “apenas” se había abordado en un “hilo técnico en X” lo que era “un tema complejo” sobre “ingresos de decenas de miles de trabajadores” que “previsiblemente iba a dar lugar” a “toda clase de dudas y versiones”.

Otro economista como Javier De Haedo , quien de hecho ponderó la actitud del MEF de “ponerle el cascabel al gato” y concretar “lo que sus dos antecesores no se animaron a hacer”, también consignó en su columna titulada “La montaña parió un ratón” que “el gobierno comunicó mal dos veces: Primero el presidente, por falta de precisión, y después el MEF, por exceso de precisión, en un hilo de tuits que sólo puede haber entendido un pequeño puñado de los tres millones cuatrocientos mil uruguayos”. De Haedo también remarcó que “desde la oposición se dijo cualquier cosa”.

El anuncio

El cambio en el cálculo del Costo Promedio Equivalente, por el que se espera que en setiembre de 2027 disminuyan todas las devoluciones del Fonasa y que ya no accedan a ella entre 60 mil y 70 mil personas –de un total de 155 mil que la percibieron este año– terminó de definirse la semana pasada con el visto bueno del presidente Orsi, el ministro Oddone –su impulsor– y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. El decreto ya está firmado por el mandatario, pero aún no se ha publicado porque el Poder Ejecutivo pretende recabar la firma de varios ministros.

Orsi lo adelantó el viernes en la tarde en una conversación informal con periodistas en la Torre Ejecutiva, una dinámica de comunicación que pretende establecer de aquí en adelante. Pese a que la máxima periodística del “off the record” implica la reserva de la fuente, el presidente autorizó a que su interacción con los medios saliera en los informativos y con citas con nombre y apellido.

Ese anuncio –adelantado por Telemundo– encendió las alarmas desde la oposición, que acusó que el gobierno iba a “confiscar” la devolución del Fonasa a la que hoy tienen derecho quienes perciben ingresos superiores a $138 mil mensuales, con variaciones según si tienen cónyuge e hijos.

El gobierno justificó que la decisión se tomó en este momento porque es precisamente en diciembre –al igual que en julio– que se ajustan los parámetros del sistema de salud para el semestre. El cambio también podría haber sido el pasado julio o el que viene, pero el Poder Ejecutivo resolvió hacerlo ahora para que rija para todos los aportes a partir del 1° de enero de 2026.

De hecho, en el Ministerio de Salud Pública (MSP) citan como ejemplo que hay varias otras propuestas de modificaciones al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que se manejaron este año de cara al Presupuesto –como la reducción en los gastos administrativos para los seguros privados– y cuya discusión definieron dejar para el 2027, cuando se cumplan 20 años desde la vigencia de la reforma, afirmaron fuentes del gobierno a El Observador. La cartera conducida por Cristina Lustemberg pretende crear desde 2026 una comisión a partir de un llamado para hacer esa “revisión” en el correr del año.

En este caso, la iniciativa fue toda del MEF, más allá de que el presidente Orsi quiso recabar “varias opiniones” de sus ministros, según reconstruyó El Observador. La iniciativa implicó distintas reuniones de Presidencia con Oddone, Lustemberg, Juan Castillo (Trabajo) y Gonzalo Civila (Desarrollo Social).

Desde 2019

El ministro de Economía ya había dado a conocer en el seno del gobierno una serie de medidas que implicaban más recursos para el Estado, pero antes priorizó todas las modificaciones impositivas aprobadas en el Presupuesto. “La semana pasada el Poder Ejecutivo tomó la decisión”, contó Oddone este lunes. “Eso no quiere decir que nosotros, como equipo económico, esto no lo tuviéramos planteado y lo hubiéramos propuesto hace algunos meses, bastante después de haber asumido”.

El subsecretario Vallcorba, que siguió de cerca el tema mientras fue asesor del MEF durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, admitió en En Perspectiva que los “servicios técnicos” de la cartera ya habían puesto “sobre la mesa” la propuesta en 2019, pero que aquella administración lo descartó por ser año electoral y “por todo este ruido que genera”. Según Vallcorba, los técnicos también lo plantearon bajo el ministerio de Azucena Arbeleche, pero tampoco hubo cambios. “Si las cosas que no se hacen bien no las corrigiéramos por el costo que nos pueda generar, realmente creo que como gobierno estaríamos haciendo mal las cosas”, defendió.

Pronto sus declaraciones abrieron un flanco al oficialismo por no haber advertido el tema durante la campaña electoral. Oddone afirmó que “no tenía ni idea” de la propuesta en ese momento y que “difícilmente” se le “hubiera podido ocurrir”. El ministro ironizó con que “este tema en campaña no hubiera tenido mucho sex appeal”.

Vallcorba, sin embargo, fue parte activa del equipo económico de Orsi durante la campaña y un estrecho colaborador de Oddone.

De larga data

Desde que la ley 18.731 estableció hace 15 años la devolución del excedente a quienes aportan por encima del tope, el tema ha generado debates en el seno del propio oficialismo.

En julio de 2013, el entonces presidente José Mujica anunció en un Consejo de Ministros la creación de una comisión para estudiar alternativas a que el Banco de Previsión Social (BPS) no hiciera las devoluciones, de modo de contar con más recursos para políticas sociales. Su prosecretario Diego Cánepa llegó a informar que en agosto el Poder Ejecutivo enviaría al Parlamento un proyecto de ley para habilitar al gobierno a proceder en ese sentido, lo que por entonces motivó declaraciones contrarias del Nuevo Espacio y la Vertiente Artiguista, que llamó a no “aumentar la presión sobre los sectores medios que hacen ya una contribución significativa a los recursos públicos”.

El vicepresidente Danilo Astori laudó entonces que “el camino de la devolución de los excedentes del Fonasa tiene que ser respetado”.

Más adelante, en 2017, el PVP impulsó junto a Casa Grande y el Partido Socialista en la Mesa Política del Frente Amplio una propuesta para terminar con las devoluciones, pero encontró de inmediato la oposición del astorismo y de la 711 de Raúl Sendic.

Esta nueva modificación de diseño implica ahora que el Estado no transfiera por ese concepto entre US$ 70 millones y US$ 80 millones, menos del 10% de los US$ 820 millones de “déficit” –el propio MEF empleó ese término polemizado dentro de la izquierda– del Fonasa que son cubiertos por Rentas Generales, un “eufemismo” según Oddone para referir a “los impuestos que paga la gente”.

Con la agenda prevista por el MSP, el debate seguirá en la palestra, con un sistema, al decir del economista De Haedo, “plagado de vacas atadas que pagan, como siempre, los ciudadanos sin lobby”.