Nacional / INCENDIO

Una mujer de 69 años murió en un incendio en Las Piedras: era oriunda de Fray Bentos

Además de la sexagenaria, desde Bomberos indicaron que "no se registraron otras personas fallecidas ni lesionadas en el lugar del hecho"

27 de enero 2026 - 18:05hs
Una mujer de 69 años murió este martes luego de que su casa se incendiara en Las Piedras, informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado.

De acuerdo al parte oficial, sobre las 9:41 horas, una dotación de bomberos de la localidad respondió al incendio de una casa ubicada en calles Wilson Ferreira Aldunate, esquina Torres García.

Al arribar al lugar, los efectivos "de forma inmediata" combatieron el incendio, "ingresando a la vivienda y logrando cortar rápidamente la propagación", informaron.

Mientras llevaban adelante tareas de búsqueda, ubicaron en el dormitorio de la casa el cuerpo sin vida de una mujer de 69 años.

Además de la mujer, desde Bomberos indicaron que "no se registraron otras personas fallecidas ni lesionadas en el lugar del hecho".

La fallecida, de acuerdo a lo informado en primera instancia por Río Negro Ahora, fue identificada como Nelly Carmona, una mujer oriunda de Fray Bentos que se encontraba viviendo desde hace unos años en Las Piedras y que durante varios años se desempeñó como taquígrafa de la Junta Departamental de Río Negro.

Un familiar de la víctima habló con Montevideo Portal y destacó de ella que "todos la querían". "Mate pronto, una sonrisa y te daba una oreja. Eso hizo que enseguida cayera bien en Las Piedras y, como acá en Fray Bentos, todos la querían", aseguró.

Según informó ese medio, los bomberos demoraron 30 minutos en en llegar ya que el camión más cercano está en el cuartel de Casavalle.

El caso está bajo la órbita de la fiscal Irene Penza, quien ya se hizo presente en la escena.

El departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos se encuentra por estas horas investigando las causas del incendio.

