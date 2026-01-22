Incendio en Mercado Regional de Salto provocó colapso parcial del techo y dejó pérdidas totales de mercadería

En horas de la noche del miércoles se desató un incendio de importantes proporciones en las instalaciones de Mercado Regional de Salto. De acuerdo con el jefe de Bomberos del departamento, Matías Alzúa, no se registraron personas heridas .

El foco ígneo, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), se desarrolló en el conocido mercado, lugar donde varios productores locales llevan su cosecha para la venta y distribución hacia otros puntos del país .

En conversación con el consignado medio, el jefe de Bomberos del departamento brindó detalles del episodio y reveló que producto de las llamas colapsó "parcialmente" una parte del techo.

De acuerdo con Alzúa, se trató de un incendio con "altísimas temperaturas" producto de "los materiales que había dentro del depósito" .

Aun así, y tras varias horas de trabajo, "se logró cortar la propagación a propiedades linderas al lugar", informó. "Trabajaron un camión cisterna, dos camiones bomba y el apoyo de vehículos cisterna del Cecoed", explicó.

Según aseguró el jefe de Bomberos, por el incendio "no hubo que lamentar lesionados" ni fallecidos. Además, afirmó que no se registraron afectaciones en casas cercanas.

En diálogo con el mismo noticiero, el intendente local Carlos Albisu llamó a salir "todos juntos" a buscar "rápidamente soluciones", ya que dentro de los afectados por el incendio, que dejó pérdidas totales en mercadería, hay "gente que tiene sus empresas o empresitas" o que trabajan en changas.

"Los productores nos decían recién que perdieron todo", mencionó el jerarca departamental. "El tenor, qué parte quedó bien y qué parte consumió el fuego, todavía no lo tenemos, pero vamos a esperar a que los técnicos nos den esa información", cerró.

Medios locales de Salto compartieron varios sobre el hecho, donde se puede visualizar la intensidad de las llamas.

