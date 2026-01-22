Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / INCENDIO

Incendio en Mercado Regional de Salto provocó colapso parcial del techo y dejó pérdidas totales de mercadería

El foco ígneo se desarrolló en el conocido como Mercado Regional de Salto, espacio donde varios productores locales llevan sus cosechas para la venta y distribución rumbo a otros puntos del país

22 de enero 2026 - 10:01hs
Incendio en Salto

Incendio en Salto

Capturas de video: Laguardia - Diario Digital

En horas de la noche del miércoles se desató un incendio de importantes proporciones en las instalaciones de Mercado Regional de Salto. De acuerdo con el jefe de Bomberos del departamento, Matías Alzúa, no se registraron personas heridas.

El foco ígneo, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), se desarrolló en el conocido mercado, lugar donde varios productores locales llevan su cosecha para la venta y distribución hacia otros puntos del país.

En conversación con el consignado medio, el jefe de Bomberos del departamento brindó detalles del episodio y reveló que producto de las llamas colapsó "parcialmente" una parte del techo.

Más noticias
Incendios Chile
INCENDIOS

Incendios forestales dejaron al menos 16 personas fallecidas en dos regiones del sur de Chile

incendio fatal en maldonado: una mujer murio y un hombre sufrio quemaduras por intentar ayudarla
TRAGEDIA

Incendio fatal en Maldonado: una mujer murió y un hombre sufrió quemaduras por intentar ayudarla

De acuerdo con Alzúa, se trató de un incendio con "altísimas temperaturas" producto de "los materiales que había dentro del depósito".

Aun así, y tras varias horas de trabajo, "se logró cortar la propagación a propiedades linderas al lugar", informó. "Trabajaron un camión cisterna, dos camiones bomba y el apoyo de vehículos cisterna del Cecoed", explicó.

Según aseguró el jefe de Bomberos, por el incendio "no hubo que lamentar lesionados" ni fallecidos. Además, afirmó que no se registraron afectaciones en casas cercanas.

En diálogo con el mismo noticiero, el intendente local Carlos Albisu llamó a salir "todos juntos" a buscar "rápidamente soluciones", ya que dentro de los afectados por el incendio, que dejó pérdidas totales en mercadería, hay "gente que tiene sus empresas o empresitas" o que trabajan en changas.

"Los productores nos decían recién que perdieron todo", mencionó el jerarca departamental. "El tenor, qué parte quedó bien y qué parte consumió el fuego, todavía no lo tenemos, pero vamos a esperar a que los técnicos nos den esa información", cerró.

Medios locales de Salto compartieron varios sobre el hecho, donde se puede visualizar la intensidad de las llamas.

Embed
Embed
Embed

Temas:

incendio salto Bomberos Carlos Albisu

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera
ARMADA

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera

La nueva apuesta de la fundación del reconocido empresario uruguayo Sergio Fogel para resolver un problema vinculado a la educación
INICIATIVA

La nueva apuesta de la fundación del reconocido empresario uruguayo Sergio Fogel para resolver un problema vinculado a la educación

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas
ARTES VISUALES

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos