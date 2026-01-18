Dólar
Chile

Chile declara el estado de catástrofe por unos incendios que dejan al menos 18 muertos

Al menos 18 personas han muerto y 20.000 han sido evacuadas debido a los incendios que asolan dos regiones del sur del país.

18 de enero 2026 - 21:43hs
Getty Images
Getty Images
Entre las 20.000 personas evacuadas se encontraban pacientes del hospital de Penco, cerca de Concepción.
Entre las 20.000 personas evacuadas se encontraban pacientes del hospital de Penco, cerca de Concepción. EPA
Getty Images
Getty Images
Getty Images
BBC

El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró el estado de catástrofe en dos regiones del país donde se están produciendo devastadores incendios forestales.

Se confirmó la muerte de al menos 18 personas en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 km al sur de la capital, Santiago. Al menos 20.000 personas han sido evacuadas.

El incendio más peligroso ha arrasado bosques secos que bordean la ciudad costera de Concepción. Unas 250 viviendas han sido destruidas, según informaron las autoridades.

Los medios locales muestran imágenes de coches calcinados en las calles. Chile ha sufrido una serie de incendios devastadores en los últimos años, agravados por la sequía prolongada.

Vista de los daños causados ​​por la destrucción de viviendas tras un incendio forestal que afectó al municipio de Penco, Chile, el 18 de enero de 2026.
Getty Images
Una residente evacúa su casa con su perro durante un incendio forestal en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026.
Getty Images

La Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) informó que los bomberos estaban combatiendo un total de 24 incendios en todo el país el domingo. Los más peligrosos, añadió, se encontraban en las regiones de Ñuble y Biobío.

"Ante la gravedad de los incendios forestales en curso, he decidido declarar estado de catástrofe" en ambas regiones, declaró Boric en una publicación en X. "Todos los recursos están disponibles", señaló.

"Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar", dijo Boric en una rueda de prensa posterior.

Los incendios han afectado hasta el momento 20.000 hectáreas en las dos regiones, según informan los medios locales.

Los pacientes del hospital de Penco-Lirquen están siendo evacuados debido a los incendios forestales en Penco, Chile, el 18 de enero de 2026.
EPA
Entre las 20.000 personas evacuadas se encontraban pacientes del hospital de Penco, cerca de Concepción.
Vista de varios coches calcinados tras un incendio forestal en el municipio de Penco, Chile, el 18 de enero de 2026.
Getty Images

La mayoría de las evacuaciones se llevaron a cabo en las ciudades de Penco y Lirquén, al norte de Concepción, que tienen una población combinada de 60.000 habitantes.

Los fuertes vientos han avivado las llamas en medio de las altas temperaturas del verano, poniendo en peligro a las comunidades y dificultando las labores de extinción.

Gran parte de Chile se encuentra bajo alerta por altas temperaturas, con pronósticos de hasta 38 °C entre Santiago y Biobío en los próximos dos días.

Hace dos años, los incendios forestales causaron la muerte de al menos 120 personas en la región de Valparaíso, cerca de Santiago.

Vista de los daños causados ​​por la destrucción de viviendas tras un incendio forestal que afectó al municipio de Penco, Chile, el 18 de enero de 2026.
Getty Images
Imágenes aéreas muestran la devastación en zonas pobladas del municipio de Penco debido a un incendio forestal, en Penco, Chile, el 18 de enero de 2026.
Getty Images
BBC

BBC

Temas:

Chile Incendios Gabriel Boric

