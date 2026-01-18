Chile declara el estado de catástrofe por unos incendios que dejan al menos 18 muertos

Los medios locales muestran imágenes de coches calcinados en las calles. Chile ha sufrido una serie de incendios devastadores en los últimos años, agravados por la sequía prolongada.
La Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) informó que los bomberos estaban combatiendo un total de 24 incendios en todo el país el domingo. Los más peligrosos, añadió, se encontraban en las regiones de Ñuble y Biobío.
"Ante la gravedad de los incendios forestales en curso, he decidido declarar estado de catástrofe" en ambas regiones, declaró Boric en una publicación en X. "Todos los recursos están disponibles", señaló.
"Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar", dijo Boric en una rueda de prensa posterior.
Los incendios han afectado hasta el momento 20.000 hectáreas en las dos regiones, según informan los medios locales.
La mayoría de las evacuaciones se llevaron a cabo en las ciudades de Penco y Lirquén, al norte de Concepción, que tienen una población combinada de 60.000 habitantes.
Los fuertes vientos han avivado las llamas en medio de las altas temperaturas del verano, poniendo en peligro a las comunidades y dificultando las labores de extinción.
Gran parte de Chile se encuentra bajo alerta por altas temperaturas, con pronósticos de hasta 38 °C entre Santiago y Biobío en los próximos dos días.
Hace dos años, los incendios forestales causaron la muerte de al menos 120 personas en la región de Valparaíso, cerca de Santiago.