Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / INCENDIOS

Uruguay enviará bomberos a Chile para combatir los incendios forestales en el sur

Una dotación de cerca de 40 bomberos viajará el jueves en un Hércules hacia Chile por una semana de trabajo

20 de enero 2026 - 18:03hs
Incendio en Chile

Incendio en Chile

Foto: EFE/ Adriana Thomasa

Uruguay enviará un destacamento de cerca de 40 bomberos para combatir los incendios forestales en Chile, que hasta ahora han causado 20 muertes.

Los incendios están concentrados en las regiones sureñas de Ñuble y Biobío.

Según detalló el presidente Yamandú Orsi en una rueda de prensa, la Cancillería uruguaya recibió una solicitud de asistencia de Chile, que fue respondida rápidamente.

Más noticias
muchos no quisieron salir por cuidar sus cosas y ahora estan muertos: los testimonios de victimas de los graves incendios en el sur de chile

"Muchos no quisieron salir por cuidar sus cosas y ahora están muertos": los testimonios de víctimas de los graves incendios en el sur de Chile

chile declara el estado de catastrofe por unos incendios que dejan al menos 18 muertos

Chile declara el estado de catástrofe por unos incendios que dejan al menos 18 muertos

"Van a concurrir en principio 40 bomberos que, por lo que es la selección, el tema de salud, estado físico, quizás sean un poco más de treinta", señaló el mandatario.

Y agregó que viajarán a Chile en un Hércules el día jueves y estarán una semana combatiendo el fuego en ese país.

"Esto no es la primera vez que ocurre. Ya Uruguay envió bomberos a la misma nación en otras circunstancias donde la experiencia de trabajo fue muy ardua pero también es enriquecedora", agregó.

Colombia también anunció este martes que enviará bomberos especializados para combatir los incendios, mientras que Argentina ofreció asistencia al gobierno de Gabriel Boric.

El combate a estos incendios se ha dificultado por condiciones climáticas adversas como temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle, según las autoridades.

Temas:

Uruguay Bomberos Chile Yamandú Orsi Incendios

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

El presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena
BUQUE FRANCISCO

López Mena recorrió el puerto de Punta Carretas y reflotó interés en construir ahí una terminal de Buquebus

Desfile Inaugural del Carnaval 2024. Archivo
CARNAVAL

TV Ciudad televisará los desfiles de Carnaval, Samba y Llamadas, que se verán por aire además de streaming

Desfile Inaugural del Carnaval.
AV. 18 DE JULIO

Desfile Inaugural del Carnaval: orden de los conjuntos, jurados, premios y curiosidades en el reglamento

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos