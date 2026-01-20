Uruguay enviará bomberos a Chile para combatir los incendios forestales en el sur

Uruguay enviará un destacamento de cerca de 40 bomberos para combatir los incendios forestales en Chile, que hasta ahora han causado 20 muertes.

Los incendios están concentrados en las regiones sureñas de Ñuble y Biobío.

Según detalló el presidente Yamandú Orsi en una rueda de prensa, la Cancillería uruguaya recibió una solicitud de asistencia de Chile, que fue respondida rápidamente.

Chile declara el estado de catástrofe por unos incendios que dejan al menos 18 muertos

"Muchos no quisieron salir por cuidar sus cosas y ahora están muertos": los testimonios de víctimas de los graves incendios en el sur de Chile

"Van a concurrir en principio 40 bomberos que, por lo que es la selección, el tema de salud, estado físico, quizás sean un poco más de treinta", señaló el mandatario.

Y agregó que viajarán a Chile en un Hércules el día jueves y estarán una semana combatiendo el fuego en ese país.

"Esto no es la primera vez que ocurre. Ya Uruguay envió bomberos a la misma nación en otras circunstancias donde la experiencia de trabajo fue muy ardua pero también es enriquecedora", agregó.

Colombia también anunció este martes que enviará bomberos especializados para combatir los incendios, mientras que Argentina ofreció asistencia al gobierno de Gabriel Boric.

El combate a estos incendios se ha dificultado por condiciones climáticas adversas como temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle, según las autoridades.