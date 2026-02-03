La idea de Un Solo Uruguay para solucionar el abasto de agua a Montevideo sin construir la represa de Casupá

El movimiento Un Solo Uruguay (USU) promueve una alternativa para solucionar el problema de abastecimiento de agua al área metropolitana que incluye a Montevideo , que de ser considerada dejaría sin efecto la construcción de la represa de Casupá , con una inversión menor, un resultado más eficiente y sin perjuicios para pobladores.

Norberto Pereyra, vocero del movimiento, explicó a El Observador la propuesta presentada recientemente, en la edición de 2026 del tradicional encuentro de USU en cada 23 de enero, desarrollado en Gaetán (Lavalleja), localidad ubicada en la zona donde impactará la obra que el gobierno tiene previsto emprender.

“Quedamos muy contentos con el acto, por muchas cosas, entre ellas porque participó gente que tiene una genuina preocupación por hacer aportes con una actitud desprovista de todo egoísmo, es gente que pone la mira en Uruguay como un todo, que prioriza a Montevideo y a cada zona del país por igual y está muy ilusionada en que se solucione el problema del agua”, dijo.

Pereyra señaló que el acceso a agua de calidad es un problema de creciente magnitud en todo el mundo, que Uruguay tiene agua en abundancia en muchos lugares, pero que también ha comenzado a tener algunas dificultades y que necesita encarar soluciones de largo plazo, pero que sean respetuosas con los recursos y la gente.

“Ya hemos explicado mucho por qué no es una buena decisión construir la represa en Casupá, pero no estaríamos obrando bien con quedarnos en argumentar eso y en darle voz a la gente perjudicada en esa zona, hablo de esas 80 familias, todo eso lo hicimos el 23 de enero en Gaetán, pero además era nuestra obligación presentar una propuesta, existen varias alternativas, pero hay una que nos parece la mejor”, añadió.

La propuesta de Un Solo Uruguay

Se trata, detalló, de aprovechar un proyecto creado por el ingeniero agrimensor Alfredo Siqueira junto con el productor arrocero Marcos Ríos, presentado hace algunos años al gobierno cuando recién se empezaba a hablar de problemas de agua en Montevideo, que no fue considerado.

Siqueira, dijo, “trabajó casi 40 años en la OSE y tiene un master en hidráulica en España, es experto en el tema agua, y Ríos es un productor arrocero referente que sabe muchísimo del manejo del agua, en eso los arroceros uruguayos son un ejemplo en el mundo”.

En un breve resumen, explicado por Pereyra, la idea es obtener agua de la zona de Uruguay donde más hay, la represa Gabriel Terra, conocida como Rincón del Bonete, una de las tres que se construyeron –esa en 1945– sobre el Río Negro.

Es una zona del territorio nacional que tiene, entre otras ventajas, “que está al norte de las pasteras, donde no hay demasiada agricultura y otras actividades que pueden contaminar el agua”.

Es, además, el embalse más alto en el país, con 120 mil hectáreas de espejo de agua, contiene 8,8 kms de m3 de agua, es la represa más grande de Uruguay y la más alta, con un acota de 80 y 81 metros sobre el nivel del mar, complementó.

Agua desde Rincón del Bonete a Paso Severino

La idea es tomar el agua de ahí, trasladarla 17 kms hasta la cuenca del río Yi, aprovechar una estación de bombeo en San Gregorio de Polanco, utilizar el curso del Yi y volver a tomar el agua antes de Durazno para encausarla por la ruta 5 por algo más de 40 kms hasta el Santa Lucía Chico y Paso Severino, instalando ahí una nueva estación de bombeo que sea no con generadores, priorizando decisiones con ventajas económicas y ambientales, detalló.

Agregó que, con una inversión mucho menor a la de Casupá y de ejecución en menor tiempo, se lograría una solución que, por definirlo de un modo rápido, “solo nos haría enterrar caños, todo por caminos vecinales, sin perjudicar a nadie, es un proyecto ideal, pero hasta podemos mejorarlo”.

Sacar solo el 1% del agua de la represa

“La idea es sacar solo el 1% del consumo de agua de Rincón del Bonete, solamente 1 m3 por segundo, logrando que Paso Severino esté a tope siempre, una solución que además, si es necesario, permitiría en el camino dejar agua en Tacuarembó, Durazno o Florida para necesidades de los centros urbanos y también de los productores en caso de sequías, por ejemplo”, señaló.

Pereyra informó que este proyecto tiene como base aprovechar agua de una cuenca –la de Rincón del Bonete– de 4 millones de hectáreas, en un país con 16 millones de hectáreas si no se cuenta el espacio de las zonas urbanizadas, por lo cual el agua llegaría desde una zona que es algo así como la cuarta parte de Uruguay, cuando la represa de Casupá tiene como fuente de agua un mismo curso con base en la cuenca del Santa Lucía que es de 1,36 millones de hectáreas y una represa a construir de 0,6 millones de hectáreas.

“La represa de Casupá no es una buena solución, es costosa y lenta, perjudica a mucha gente, lo que proponemos es mejor, nos gustaría que sea considerado”, concluyó.