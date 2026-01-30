Dólar
Imputaron al joven que atropelló y mató a un peatón en la rambla de Punta del Este: 120 días de prisión domiciliaria nocturna mientras continúa la investigación

El examen de espirometría realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre

30 de enero 2026 - 19:04hs
Un joven de 22 años fue imputado por la Justicia tras protagonizar un siniestro fatal en la rambla de la Playa Mansa el pasado jueves. El conductor, que circulaba alcoholizado, impactó contra un hombre de 78 años que caminaba por la zona, provocándole heridas que, pese a ser rescatado, le ocasionaron la muerte horas después.

Según informó Telemundo, la Justicia dictaminó la imputación por un delito de homicidio culposo, imponiendo como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno (de 22:00 a 06:00 horas) por un plazo de 90 días, mientras continúa la investigación.

El homicidio culpable (o culposo en la jerga jurídica), previsto en el artículo 314 del Código Penal, está previsto en casos en que la muerte se da por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de normas. Se diferencia del doloso, que es cuando hay intención de matar.

Detalles del siniestro

El accidente ocurrió a la altura de la parada 12 de la rambla Claudio Williman.

El conductor realizó una maniobra brusca hacia la zona de los edificios al advertir que el vehículo se dirigía hacia la playa. Un video de una cámara de seguridad, difundido por el periodista Marcelo Umpiérrez, muestra cómo el auto volcó y se desplazó varios metros sobre la vereda antes de impactar contra la víctima.

El vehículo, un automóvil de color gris, despistó y terminó impactando contra la víctima, quien se encontraba realizando una caminata matutina.

De acuerdo con los datos relevados por Telemundo, el examen de espirometría realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que agrava su situación legal.

Medidas adicionales

Además del arresto domiciliario nocturno, la Justicia dispuso el cierre de fronteras para el imputado y la retención de su pasaporte y licencia de conducir. La defensa del joven intentará determinar si hubo factores externos que influyeron en el despiste, aunque la fiscalía mantiene el foco en la imprudencia vinculada al consumo de alcohol y la pérdida de control del vehículo.

