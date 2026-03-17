Un hombre fue condenado por mostrarle sus genitales a una mujer e intentar forzarla a ir hacia un río en Artigas

Un hombre fue condenado y otro fue formalizado

Un hombre de 29 años fue condenado en Artigas tras mostrarle sus genitales a una mujer y tomarla por los brazos con la idea de "llevarla por la fuerza hacia la zona del río Cuareim" , informó la Jefatura de Policía de Artigas en un comunicado. La pareja de la víctima, un hombre de 50 años, fue formalizado por proxenetismo .

El incidente se produjo la semana pasada en las inmediaciones de los baños públicos del Paseo 7 de Setiembre, en la capital departamental .

Personal policial se dirigió hasta la escena y allí varios testigos les señalaron que hasta hace instantes un hombre estaba forcejeando con una mujer, "a quien habría tomado de ambos brazos con la intención de llevarla por la fuerza hacia la zona del río Cuareim" .

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"Durante el episodio, el hombre habría exhibido sus partes íntimas" , indicaron desde la Policía.

Previo a la llegada de los efectivos, el autor de los hechos se retiró del lugar "al notar la presencia de otras personas que presenciaban la situación".

"Tras recibir las descripciones aportadas por testigos, la Policía realizó recorridas por la zona y logró ubicar al denunciado, quien fue trasladado a Seccional Primera. Durante el interrogatorio, el hombre admitió haber tenido la intención del acto, argumentando que existía un supuesto acuerdo económico previo con la pareja de la víctima", explicaron.

Ante esto, la Fiscalía de Turno de Artigas dispuso la detención del individuo, así como la lectura de sus derechos, reconocimiento médico y la toma de declaraciones a la víctima, testigos y funcionarios actuantes.

En el marco de la investigación del caso fue interrogada la pareja de la víctima, quien negó haber participado en los hechos o haber recibido dinero.

Sin embargo, tras "nuevas actuaciones y por orden verbal del juez interviniente", el hombre fue detenido.

Tras esto y durante las últimas horas, la Justicia condenó al hombre de 29 años como "autor penalmente responsable de un delito de violencia privada, a seis meses de prisión efectiva".

Por su parte, la pareja de la víctima, un hombre de 50 años, fue formalizado por delitos de abuso sexual especialmente agravado y proxenetismo imponiéndosele 60 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.