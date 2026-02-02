Dólar
HOMICIDIO

La Policía identificó a un tercer involucrado en el homicidio del hermano del exjugador de Peñarol Carlos Núñez

Los otros dos involucrados, un hombre y una mujer, fueron imputados por la Justicia en las últimas horas

2 de febrero 2026 - 18:27hs
descarga
Ministerio del Interior

La Policía divulgó un pedido de colaboración para dar con el paradero de un hombre de 37 años vinculado al homicidio de un joven de 28 años, hermano del exjugador Carlos Núñez, en la ciudad de Canelones.

A finales de enero, sobre el martes 27, la Policía de Canelones encontró a un joven de 28 años caído en la puerta de una casa con una herida de bala en el cuerpo.

A partir de esto, la Justicia inició una investigación que terminó en las últimas horas con la formalización de un hombre y una mujer "directamente involucrados" en el homicidio, informaron desde la Fiscalía en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

El hombre era buscado por la Policía y el pasado viernes fue detenido como sospechoso. El mismo fue imputado durante el fin de semana por la presunta comisión en calidad de coautor de un delito de homicidio agravado, con un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos.

La mujer, pareja del detenido, fue imputada por la presunta comisión de un delito de encubrimiento agravado. A ambos se les impusieron medidas cautelares, de prisión preventiva por un plazo de 120 días para el hombre y de arresto domiciliario total, también por 120 días, para la mujer.

Además, desde la propia Fiscalía señalaron la existencia de un tercer presunto involucrado en el homicidio, al que le pesa una orden de detención en su contra.

Dicha persona sería Fabián Rodríguez Motta, un hombre de 37 años, sobre el que la Policía emitió un pedido de colaboración para dar con su paradero.


policía homicidio Carlitos Núñez fiscalía

