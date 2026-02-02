El mensaje de Diego García, desde su prisión domiciliaria en Argentina, para festejar por Peñarol el título de la Supercopa ante Nacional
2 de febrero 2026 - 19:54hs
Diego García
Foto: Leonardo Carreño
El exjugador de Peñarol Diego García festejó el título del aurinegro que el domingo se consagró campeón de la Supercopa Uruguaya al derrotar 4-2 a Nacional por penales, luego de un empate 0-0 en 120 minutos de juego.
García jugó la temporada pasada en Peñarol, tras llegar libre desde Liverpool.
Su llegada fue cuestionada desde la Comisión de Género del club ya que el jugador tenía una causa abierta por abuso sexual con acceso carnal desde 2021 cuando era jugador de Estudiantes de La Plata.
García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel el pasado 25 de noviembre. Días después consiguió un domicilio en La Plata donde cumple prisión domiciliaria hasta que quede firme la sentencia.
Este lunes, el jugador posteó en una historia de Instagram el afiche con el que Peñarol celebró la conquista de la Supercopa Uruguaya y escribió: "Siempre es siempre" con un corazón amarillo y otro negro.
La cuenta oficial de Peñarol en Instagram solo sigue a 60 personas y una de ellas es Diego García.