El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El mensaje de Diego García, desde su prisión domiciliaria en Argentina, para festejar por Peñarol el título de la Supercopa ante Nacional

Mirá el mensaje que publicó el exfutbolista de Peñarol Diego García que está en prisión domiciliaria por abuso sexual con acceso carnal

2 de febrero 2026 - 19:54hs
Diego García&nbsp;

Diego García 

Foto: Leonardo Carreño

El exjugador de Peñarol Diego García festejó el título del aurinegro que el domingo se consagró campeón de la Supercopa Uruguaya al derrotar 4-2 a Nacional por penales, luego de un empate 0-0 en 120 minutos de juego.

García jugó la temporada pasada en Peñarol, tras llegar libre desde Liverpool.

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La cuenta oficial de Peñarol subió y celebró el video de Leonardo Fernández insultando a Christian Oliva

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

La Mesa Ejecutiva fijó la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya: Nacional enfrenta a Racing y Central Español lleva a Peñarol al interior

El juicio contra el jugador se inició en noviembre del año pasado, cuando la Liga AUF Uruguaya entró en su recta final.

El jugador fue a declarar a La Plata y retornó para seguir jugando con Peñarol.

En la semifinal contra Liverpool fue determinante para que el aurinegro llegará a las finales con Nacional, marcando un golazo.

La situación volvió a generar rispidez entre la Secretaría de Género, el consejo directivo y el cuerpo técnico encabezado por Diego Aguirre.

García terminó siendo procesado tras el juicio oral en La Plata y por esa razón se perdió la final definitiva contra Nacional en la Liga AUF Uruguaya.

A pesar de que el futbolista apeló y de que en esa futura instancia puede ser declarado inocente, Peñarol le rescindió el contrato, tal como se había acordado en enero con la Secretaría.

De todas formas, la Secretaría abogó por una rescisión más tempranera entendiendo que no debía llegarse a un fallo sino a un avance judicial.

García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel el pasado 25 de noviembre. Días después consiguió un domicilio en La Plata donde cumple prisión domiciliaria hasta que quede firme la sentencia.

Este lunes, el jugador posteó en una historia de Instagram el afiche con el que Peñarol celebró la conquista de la Supercopa Uruguaya y escribió: "Siempre es siempre" con un corazón amarillo y otro negro.

SaveClip.App_625980985_18557785966024041_8032144990965093240_n (1)

La cuenta oficial de Peñarol en Instagram solo sigue a 60 personas y una de ellas es Diego García.

