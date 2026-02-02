El mensaje de Diego García, desde su prisión domiciliaria en Argentina, para festejar por Peñarol el título de la Supercopa ante Nacional

El exjugador de Peñarol Diego García festejó el título del aurinegro que el domingo se consagró campeón de la Supercopa Uruguaya al derrotar 4-2 a Nacional por penales, luego de un empate 0-0 en 120 minutos de juego.

Su llegada fue cuestionada desde la Comisión de Género del club ya que el jugador tenía una causa abierta por abuso sexual con acceso carnal desde 2021 cuando era jugador de Estudiantes de La Plata.

En julio de 2022. por esa razón, N acional había descartado su contratación .

El juicio contra el jugador se inició en noviembre del año pasado, cuando la Liga AUF Uruguaya entró en su recta final.

El jugador fue a declarar a La Plata y retornó para seguir jugando con Peñarol.

En la semifinal contra Liverpool fue determinante para que el aurinegro llegará a las finales con Nacional, marcando un golazo.

La situación volvió a generar rispidez entre la Secretaría de Género, el consejo directivo y el cuerpo técnico encabezado por Diego Aguirre.

García terminó siendo procesado tras el juicio oral en La Plata y por esa razón se perdió la final definitiva contra Nacional en la Liga AUF Uruguaya.

A pesar de que el futbolista apeló y de que en esa futura instancia puede ser declarado inocente, Peñarol le rescindió el contrato, tal como se había acordado en enero con la Secretaría.

De todas formas, la Secretaría abogó por una rescisión más tempranera entendiendo que no debía llegarse a un fallo sino a un avance judicial.

García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel el pasado 25 de noviembre. Días después consiguió un domicilio en La Plata donde cumple prisión domiciliaria hasta que quede firme la sentencia.

Este lunes, el jugador posteó en una historia de Instagram el afiche con el que Peñarol celebró la conquista de la Supercopa Uruguaya y escribió: "Siempre es siempre" con un corazón amarillo y otro negro.

La cuenta oficial de Peñarol en Instagram solo sigue a 60 personas y una de ellas es Diego García.