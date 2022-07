Nacional descartó la llegada de Diego García luego de las quejas de varios hinchas

El Club Nacional de Football descartó la llegada del futbolista uruguayo Diego García, denunciado por abuso sexual en Argentina, luego de que hinchas y socios de la institución manifestaran su rechazo a la posible contratación.

Este lunes en Santa Fe, donde Nacional enfrenta este martes (19:15) a Unión por la Copa Sudamericana, varios de los dirigentes que integran la directiva y que formaron parte de la delegación, trataron el tema García.

El presidente José Fuentes resolvió que no se hará la contratación. "Creo en el marco jurídico y el principio de inocencia y el derecho al trabajo hasta no tener una sentencia firme. Mi objetivo es mantener la unidad y por eso decidimos que Diego García no va a llegar a Nacional”, dijo Fuentes, en 100% Deporte de radio Sport 890.

"La llegada de Diego García genera fisuras y lo que no queremos es romper la unidad de Nacional. Por eso decidimos que no es el momento de incorporarlo. Es un tema cerrado", agregó.

Leonardo Carreño

José Fuentes

Fuentes agregó que el tema no sería tratado formalmente en directiva. "Yo debo velar por la unión del club, no dividir y este tema divide", comentó.

La situación de García

Este fin de semana trascendió que García estaba a punto de firmar contrato con Nacional, y como el jugador está acusado en Argentina por "abuso sexual", generó rechazo en parte de los hinchas.

En febrero de 2021, cuando jugaba en Estudiantes, García fue denunciado de abuso sexual por parte de una jugadora de hockey del club y días pasados se supo que será sometido a juicio oral tras la decisión de la Justicia de La Plata que avaló la investigación.

Este domingo, respecto a este tema, en el programa Punto Penal de canal 10 se buscó la palabra del abogado penalista y vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi.

Entre otras cosas, Balbi sostuvo que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es cierto que tiene una causa abierta en La Plata. Quizás lo políticamente correcto es no meternos en un problema, Diego García es tan inocente como yo".

Diego García

División en la directiva, socios e hinchas

La posible llegada de García generó reacciones de dirigentes e hinchas por la denuncia que pesa sobre el futbolista.

El domingo por la mañana, un hincha de Nacional pintó en el portón de Los Céspedes la leyenda "fuera violadores".

Luego, grupos de hinchas y socias de Nacional manifestaron públicamente, mediante comunicados y cartas abiertas a modo de petición, su repudio a la llegada al club del jugador.

Una de las notas firmada por hinchas y socias del club, expresa su “indignación” por la “eventual incorporación a nuestro plantel masculino de Primera de un jugador denunciado por violación”.

Agregan que el club debe ser “contundente” en el rechazo de estas conductas por parte de sus jugadores y que no hay “ningún argumento deportivo que justifique la vinculación contractual de alguien que transita un juicio de estas características”.

Además, el directivo Raúl Giuria cuestionó este lunes el momento en que surgió el tema.

“Me parece que es inconveniente e inoportuno cuando estábamos a 48 horas de un partido que es muy importante, estar saliendo con este tema que evidentemente lo puso Nacional”, dijo Giuria a Referí.