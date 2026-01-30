Balance de "operativo calle": 160 personas trasladadas a refugios y casi 8 toneladas de residuos a depósito final

La Policía Nacional está llevando adelante el denominado “ operativo calle ” , en el que una treintena de efectivos recorre Montevideo para trasladar a personas que viven en situación de calle a refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) .

El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo , aseguró este viernes que en las últimas semanas fueron trasladadas “ 160 personas ” y que, en el marco del operativo, se retiraron “ casi ocho toneladas de residuos ”, ya que además de los traslados se limpia el lugar donde permanecían las personas, generalmente con objetos voluminosos como sillones, colchones y electrodomésticos.

“El operativo lo estamos intensificando, creamos una gran fuerza de tarea con camiones y ómnibus , en coordinación con la Intendencia de Montevideo”, dijo Clavijo en el programa Arriba Gente (Canal 10).

Mujer murió ahogada en la piscina de su casa de La Paloma

Imputaron al joven que atropelló y mató a un peatón en la rambla de Punta del Este: 120 días de prisión domiciliaria nocturna mientras continúa la investigación

Según explicó, a la Policía le llamó la atención la cantidad de muebles encontrados junto a personas en situación de calle. De acuerdo al jerarca, se trata de residuos que muchos vecinos sacaron de sus hogares sin coordinar su recolección con la Intendencia, algo que puede gestionarse mediante el WhatsApp 092 250 260 .

“Van casi 8 toneladas de residuos llevados al depósito final. Son 160 personas y casi 8 toneladas. Llevamos a las personas y limpiamos la ciudad”, reiteró Clavijo.

El subdirector policial señaló además que este operativo permite preparar el trabajo de cara al invierno, cuando se intensifican los traslados por las bajas temperaturas.

El despliegue se realiza en cumplimiento de la Ley de Faltas y con el objetivo de “tener a todas esas personas a disposición del Mides para encontrar una solución a sus problemas”, indicó Clavijo. “Que puedan tener una atención, una derivación para encontrar una solución a esa personas. Un mecanismo de subsistencia y dónde dormir”, concluyó.