Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Balance de "operativo calle": 160 personas trasladadas a refugios y casi 8 toneladas de residuos a depósito final

"Llevamos a las personas y limpiamos la ciudad”, destacó el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo

30 de enero 2026 - 10:28hs
Gente en situación de calle/pobreza/indigentes
Foto: Leonardo Carreño

La Policía Nacional está llevando adelante el denominado operativo calle, en el que una treintena de efectivos recorre Montevideo para trasladar a personas que viven en situación de calle a refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, aseguró este viernes que en las últimas semanas fueron trasladadas “160 personas” y que, en el marco del operativo, se retiraron “casi ocho toneladas de residuos”, ya que además de los traslados se limpia el lugar donde permanecían las personas, generalmente con objetos voluminosos como sillones, colchones y electrodomésticos.

“El operativo lo estamos intensificando, creamos una gran fuerza de tarea con camiones y ómnibus, en coordinación con la Intendencia de Montevideo”, dijo Clavijo en el programa Arriba Gente (Canal 10).

Más noticias
imputaron al joven que atropello y mato a un peaton en la rambla de punta del este: 120 dias de prision domiciliaria nocturna mientras continua la investigacion

Imputaron al joven que atropelló y mató a un peatón en la rambla de Punta del Este: 120 días de prisión domiciliaria nocturna mientras continúa la investigación

mujer murio ahogada en la piscina de su casa de la paloma

Mujer murió ahogada en la piscina de su casa de La Paloma

Según explicó, a la Policía le llamó la atención la cantidad de muebles encontrados junto a personas en situación de calle. De acuerdo al jerarca, se trata de residuos que muchos vecinos sacaron de sus hogares sin coordinar su recolección con la Intendencia, algo que puede gestionarse mediante el WhatsApp 092 250 260.

“Van casi 8 toneladas de residuos llevados al depósito final. Son 160 personas y casi 8 toneladas. Llevamos a las personas y limpiamos la ciudad”, reiteró Clavijo.

El subdirector policial señaló además que este operativo permite preparar el trabajo de cara al invierno, cuando se intensifican los traslados por las bajas temperaturas.

El despliegue se realiza en cumplimiento de la Ley de Faltas y con el objetivo de “tener a todas esas personas a disposición del Mides para encontrar una solución a sus problemas”, indicó Clavijo. “Que puedan tener una atención, una derivación para encontrar una solución a esa personas. Un mecanismo de subsistencia y dónde dormir”, concluyó.

Temas:

operativo policía Montevideo Ministerio de Desarollo Social

Seguí leyendo

Las más leídas

Patrullero de la Policía de Montevideo
POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Jubilados

Jubilaciones: el aumento definitivo a las pasividades será de 5,97% en 2026

Alejandro Balbi. Archivo
ACCIDENTE

Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro y pidió historia clínica

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía
USURPACIÓN

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos