No poner el aire a 17°C y "pensar antes de abrir": las recomendaciones de UTE para la ola de calor

Para 2050, los sistemas de aire acondicionado del mundo usarán la capacidad generadora actual de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón combinados, según la Agencia Internacional de Energía. Getty Images

Ante la llegada de una nueva ola de calor que afecta al territorio nacional, UTE emitió una serie de recomendaciones enfocadas en el uso responsable de la energía eléctrica , poniendo el foco especialmente en dos de los electrodomésticos más demandados durante el verano: el aire acondicionado y la heladera.

Desde el ente advirtieron que la gestión correcta de la temperatura en los hogares no solo impacta en el ahorro en la factura a fin de mes, sino también en el cuidado y rendimiento de los equipos .

Juan Carlos Patrone, gerente de Estudios y Procesos de UTE, explicó que la clave para la eficiencia energética radica en fijar el termostato en 24°C . Según detalló el jerarca en declaraciones recogidas por Subrayado, esta temperatura es suficiente para garantizar el confort humano , el cual depende en gran medida de la diferencia térmica entre el exterior y el interior de la vivienda.

"Es una temperatura muy adecuada en especial para olas de calor", señaló Patrone. El experto ilustró que, si la temperatura exterior ronda los 36°C, mantener el ambiente a 24°C genera un contraste sensible y agradable para el cuerpo.

Por el contrario, configurar el equipo a 17°C no acelera el enfriamiento de manera eficiente; solo provoca que la bomba de calor trabaje durante períodos más prolongados y con un rendimiento menor, incrementando el consumo de electricidad innecesariamente.

Asimismo, la empresa estatal recordó la importancia de mantener puertas y ventanas cerradas mientras los equipos de climatización están encendidos para evitar fugas y el ingreso de aire caliente.

El uso eficiente de la heladera

Otro punto central de las recomendaciones refiere al uso de los refrigeradores. UTE subrayó que la heladera funciona bajo el mismo principio que una bomba de calor: su tarea es extraer el calor de los alimentos y del aire en su interior.

En días de temperaturas extremas, cada vez que se abre la puerta se produce un intercambio térmico rápido con el ambiente. Por ello, se recomienda decidir qué se va a buscar antes de abrirla, evitando mantenerla abierta mientras se piensa o abrirla con excesiva frecuencia. Esto obliga al motor a trabajar a marchas forzadas para volver a enfriar el interior, disparando el gasto energético.