Negocio bancario en 2025: crecen el crédito y los depósitos, en un año de menor rentabilidad

El Banco Central del Uruguay publicó días atrás los datos sobre el desempeño del sistema bancario al cierre de 2025. Un informe de la firma CPA Ferrere analizó aspectos como la rentabilidad, los depósitos, los créditos y la morosidad en los bancos privados de plaza y en el Banco República (BROU), que se resumen en esta nota.

El informe da cuenta de que la rentabilidad del sistema bancario uruguayo cayó el año pasado, tras haber alcanzado niveles históricamente elevados en 2024. Ese deterioro, explica, respondió principalmente a dos factores: las pérdidas por diferencia de cambio asociadas a la apreciación del peso uruguayo y la r educción de los márgenes financieros en un contexto de caída de las tasas de interés locales e internacionales . Estos elementos afectaron de forma transversal a las instituciones, presionando a la baja los indicadores de rentabilidad.

Durante el año pasado, el peso uruguayo se apreció 11,2%, lo que impactó negativamente en los resultados del sistema bancario, que mantiene una posición neta activa en moneda extranjera, con activos en dólares superiores a los pasivos. Esta apreciación redujo su valor medido en pesos, afectando tanto el ROA (rentabilidad sobre activos) como el ROE (rentabilidad sobre el patrimonio).

Por otra parte, la baja de las tasas de referencia internacionales y locales redujo el margen financiero bruto, lo que deterioró los resultados. Este margen refleja la diferencia entre la rentabilidad de los activos —principalmente créditos, préstamos e inversiones financieras— y los intereses que paga el banco por los recursos necesarios para financiarlos, como los depósitos.

Como resultado, las ganancias del sistema bancario totalizaron US$ 1.046 millones en 2025, lo que implicó una caída de US$ 530 millones respecto a 2024. Luego de tres años consecutivos de mejora en la rentabilidad, el ROA y el ROE se deterioraron tanto en el BROU como en el agregado de los bancos privados, retornando a niveles similares a los observados a mediados de 2023. El ROE se ubicó en 16% en el BROU y en 20,5% en el conjunto de bancos privados, analizó CPA Ferrere.

La caída de la rentabilidad fue generalizada entre las instituciones, con la única excepción de Citibank, que lideró el sistema con un ROA de 5% y un ROE de 37,9%. En contraste, Bandes volvió a mostrar el peor desempeño, con niveles de rentabilidad mínimos, similares a los observados desde 2012.

Bancos 2 CPA Ferrere.

Depósitos y créditos

En contraste con la caída de la rentabilidad, el negocio bancario siguió creciendo, con aumento de depósitos y créditos.

De acuerdo al reporte, en diciembre de 2025, los depósitos en bancos privados y en el BROU alcanzaron los US$ 44.963 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 8%. El aumento se registró tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, aunque esta última mostró un mayor dinamismo, con una suba de 8,6% frente al 5,9% en moneda nacional. Como resultado, el grado de dolarización de los depósitos se incrementó levemente, pasando de 72,5% a 73%, incluso descontando el efecto valuación asociado a la caída del dólar.

Al analizar el desempeño por institución, el BROU, Santander e Itaú fueron los bancos que captaron el mayor volumen de nuevos depósitos en términos absolutos, con incrementos de US$ 1.458 millones, US$ 659 millones y US$ 647 millones, respectivamente, en comparación con el cierre de 2024. En tanto, Banco Nación y Heritage se destacaron por registrar los mayores aumentos porcentuales del stock de depósitos medidos en dólares.

Depósitos CPA Ferrere.

El crédito mantuvo en 2025 un desempeño favorable, con una expansión interanual de dos dígitos. A diciembre, los créditos vigentes al sector no financiero —empresas y familias— otorgados por los bancos privados y el BROU crecieron 13% respecto a 2024 y alcanzaron los US$ 26.888 millones, equivalentes a cerca del 30% del PIB. El aumento se explicó tanto por la cartera en moneda nacional como en moneda extranjera y se observó de forma generalizada en el sistema, incluyendo al BROU y a la mayoría de los bancos privados.

Por sector, el crecimiento del crédito fue generalizado, con mayor dinamismo en los préstamos a las familias y a los sectores de comercio y servicios. También se destacó la expansión del crédito hipotecario, que aumentó tanto en la banca pública como en la privada, aunque su penetración sobre el PIB sigue siendo baja en comparación con otras economías, destaca el análisis.

Morosidad estable

Pese a la expansión sostenida del crédito, la calidad de la cartera del sistema financiero uruguayo se mantiene en niveles sólidos, sostiene CPA Ferrere. Al cierre de 2025, la tasa de morosidad —definida como la proporción de créditos con atrasos superiores a 60 días— se ubicó en 1,7%, sin variaciones significativas respecto al año anterior.

En este desempeño incidió una leve mejora en el BROU, que compensó un moderado deterioro en los bancos privados. En términos históricos y en comparación con el promedio regional, el nivel de morosidad continúa siendo bajo.

Perspectivas para 2026

El informe advierte que, de cara a 2026, el sistema financiero enfrentará un escenario más exigente. Un contexto de tasas internacionales y locales más bajas continuará limitando la recuperación del margen financiero, mientras que la evolución del dólar —afectada por múltiples factores— seguirá presionando los resultados a través de las diferencias de cambio.

Asimismo, tras las señales de estancamiento observadas en la segunda mitad de 2025, se proyecta un crecimiento económico moderado para 2026, lo que podría atenuar la demanda de crédito. A este escenario se suma una mayor competencia por parte de fintechs y emisores de dinero electrónico.

En conjunto, el sistema financiero ingresa a 2026 con fundamentos sólidos, aunque condicionado por un entorno externo y local que incidirá en la evolución del crédito, los márgenes y la rentabilidad del sector, concluye el informe.