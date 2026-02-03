Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / Economía y Empresas / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Más de la mitad de los CEOs uruguayos proyectan que necesitarán menos empleados juniors en los próximos tres años

Según la encuesta, el 55% de los CEO uruguayos proyecta que sus organizaciones necesitarán una cantidad menor de empleados de nivel júnior en un horizonte de tres años.

3 de febrero 2026 - 5:00hs
ChatGPT Image 2 feb 2026, 15_27_50

Las predicciones sobre qué pasará con el empleo debido a la irrupción de la inteligencia artificial aparecen en todos lados. Pero, ¿qué esperan, de manera tangible, los empresarios uruguayos?

La última encuesta global de PwC, que incluye un capítulo uruguayo, da datos concretos sobre las percepciones de los CEOs para los próximos tres años.

Según la encuesta, el 55% de los CEO uruguayos proyecta que sus organizaciones necesitarán una cantidad menor de empleados de nivel júnior en un horizonte de tres años.

Más noticias
La inteligencia artificial está ayudando a las personas ciegas a hacerse una idea de su aspecto.
TECNOLOGÍA

Los "espejos de IA" en los que personas ciegas pueden hacerse idea de sus caras

moltbook: la red social donde las ia interactuan sin humanos, ya tienen profetas y un lenguaje secreto
Nuevo escenario

Moltbook: la red social donde las IA interactúan sin humanos, ya tienen profetas y un lenguaje secreto

Los datos muestran que apenas un 6% de las empresas locales prevé un aumento en la contratación de perfiles júnior, lo que marca una brecha histórica entre la oferta de nuevos talentos y la demanda real.

¿Qué opinan los gurúes de la IA?

Durante la conferencia Snowflake Summit 2025, el cofundador de OpenAI Sam Altman reveló que la IA “ya es capaz de desempeñar funciones similares a las de un becario”, comparando el rol actual de estos agentes con el de un empleado junior. En sus palabras: “Hoy la IA es como un becario que puede trabajar un par de horas, pero en algún momento será como un ingeniero de software experimentado que puede trabajar un par de días”

Dario Amodei, cofundador de Anthropic, otra de las empresas más destacadas de inteligencia artificial, predijo que esta tecnología podría eliminar hasta la mitad de todos los empleos de oficina de nivel inicial en los próximos 1 a 5 años. “Suena descabellado, y la gente simplemente no lo cree”, comentó Amodei

Geoffrey Hinton, investigador y conocido como el “Padrino de la IA” fue ganador del Premio Nobel de Física 2024 por sus contribuciones al aprendizaje profundo. Expresó una grave preocupación por el futuro de los trabajos de oficina junior en una entrevista de junio de 2025. Hinton declaró que para los trabajos intelectuales mundanos (típicamente los puestos de oficina de entrada) la IA “va a reemplazar a todos”.

Un informe de la firma de capital de riesgo Signal Fire reveló que la proporción de nuevos graduados contratados en grandes tecnológicas cayó de 25% (en 2023) a apenas 7% en 2024, y señaló a la IA como una de las principales causas de esta disminución.

Temas:

Inteligencia Artificial

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Romano y Federico Buysan
TELEVISIÓN

"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026
DEFENSA

Trabajadores encerrados en ex hotel San Rafael: empresa constructora asegura ser "falsamente acusada de secuestro y trata de personas"

Murga Curtidores de Hongos (Freddy González aparece en el centro de la foto).
CARNAVAL 2026

El cuplé de la murga Curtidores de Hongos sobre una ciudad siniestra y mugrienta por la gestión y la gente

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos