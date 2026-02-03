Más de la mitad de los CEOs uruguayos proyectan que necesitarán menos empleados juniors en los próximos tres años

Las predicciones sobre qué pasará con el empleo debido a la irrupción de la inteligencia artificial aparecen en todos lados. Pero, ¿qué esperan, de manera tangible, los empresarios uruguayos?

La última encuesta global de PwC, que incluye un capítulo uruguayo, da datos concretos sobre las percepciones de los CEOs para los próximos tres años.

Según la encuesta, el 55% de los CEO uruguayos proyecta que sus organizaciones necesitarán una cantidad menor de empleados de nivel júnior en un horizonte de tres años.

Los datos muestran que apenas un 6% de las empresas locales prevé un aumento en la contratación de perfiles júnior, lo que marca una brecha histórica entre la oferta de nuevos talentos y la demanda real.

¿Qué opinan los gurúes de la IA?

Durante la conferencia Snowflake Summit 2025, el cofundador de OpenAI Sam Altman reveló que la IA “ya es capaz de desempeñar funciones similares a las de un becario”, comparando el rol actual de estos agentes con el de un empleado junior. En sus palabras: “Hoy la IA es como un becario que puede trabajar un par de horas, pero en algún momento será como un ingeniero de software experimentado que puede trabajar un par de días”

Dario Amodei, cofundador de Anthropic, otra de las empresas más destacadas de inteligencia artificial, predijo que esta tecnología podría eliminar hasta la mitad de todos los empleos de oficina de nivel inicial en los próximos 1 a 5 años. “Suena descabellado, y la gente simplemente no lo cree”, comentó Amodei

Geoffrey Hinton, investigador y conocido como el “Padrino de la IA” fue ganador del Premio Nobel de Física 2024 por sus contribuciones al aprendizaje profundo. Expresó una grave preocupación por el futuro de los trabajos de oficina junior en una entrevista de junio de 2025. Hinton declaró que para los trabajos intelectuales mundanos (típicamente los puestos de oficina de entrada) la IA “va a reemplazar a todos”.

Un informe de la firma de capital de riesgo Signal Fire reveló que la proporción de nuevos graduados contratados en grandes tecnológicas cayó de 25% (en 2023) a apenas 7% en 2024, y señaló a la IA como una de las principales causas de esta disminución.