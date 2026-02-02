El detrás de escena de la IA que reconstruyó el carnaval de 1920

Inteligencia artificial, Carnaval, Gardel. ¿Qué tienen en común? Un desarrollo de la Universidad ORT en conjunto con el músico Alberto Magnone presentó una nueva versión de su canción " El Murguista ", compuesta junto a Horacio Ferrer , con la voz de Carlos Gardel e imágenes de Montevideo en los años 20 recreadas por IA.

La dirección del proyecto fue de Camila Rodríguez , estudiante de Diseño, Arte y Tecnología, junto a sus colegas Josefina Silbermann y Fiona Fernández .

Para la estética visual, el colectivo tomó como referencia el documental brasileño " Rossanova ". El proceso implicó una curaduría exhaustiva en el Centro de Fotografía de Montevideo , seleccionando imágenes del periodo 1900-1920 . Dado que el material era limitado, utilizaron modelos generativos para crear " desde la misma imagen vista desde otras perspectivas y cosas así, variaciones ". Esto permitió nutrir el contenido y lograr una narrativa de animación fluida.

La reconstrucción de Pepino , el legendario director de murgas, representó el mayor obstáculo técnico del proyecto. El equipo contaba únicamente con un registro fotográfico de su rostro. Mediante inteligencia artificial, lograron generar una imagen de su cuerpo completo .

Para darle vida, grabaron al director de murga actual Julián Rügnitz en un set, utilizando sus movimientos como base de datos motriz para aplicar sobre la figura histórica reconstruida.

Este proceso se realizó mediante modelos de generación de video bautizados como "Motion Control", que permiten que una imagen fija se mueva siguiendo la referencia de otro video. La técnica permitió que Pepino bailara frente a la murga como lo hacía hace un siglo

Según explicó la directora, se "logró que a partir de una sola foto de Pepino pudiéramos hacerlo bailarlo como bailaba el director de este otro video", alcanzando un nivel de realismo que sorprendió a los propios desarrolladores del colectivo.

Ingeniería de audio y ecosistema de software aplicado

La recreación sonora fue igual de compleja, enfocándose en la síntesis tímbrica de la voz de Gardel. El cantante Tabaré Leyton grabó la melodía original de Magnone, y luego Jorge Cancela utilizó IA para procesar el audio. El objetivo era que el timbre vocal final tuviera la identidad sonora del "Mago". Este trabajo de postproducción permitió que una voz contemporánea fuera transformada mediante algoritmos hasta alcanzar la textura clásica del tango.

En cuanto a las herramientas, el equipo integró ChatGPT para pulir el guion técnico y Freepik para la generación de activos visuales. Aplicaron sistemas de "Lipsync" para la sincronización labial y modelos de Google para el procesamiento de video de alta calidad.

Rodríguez remarcó que la clave no reside solo en la tecnología, ya que "no está en la herramienta, sino simplemente es un creador de insumos" que debe ser utilizado siempre con un criterio profesional.