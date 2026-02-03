Continúa la búsqueda por mar y aire de un hombre que desapareció en Cabo Polonio

La Armada Nacional continúa en la búsqueda de un hombre de 58 años que desapareció en horas de la tarde del lunes en las aguas de Cabo Polonio (Rocha) .

De acuerdo a lo informado por el vocero de la Armada, Alejandro Pérez, el incidente fue detectado inicialmente por guardavidas de la zona, que avistaron una embarcación dada vuelta y sin tripulación a bordo , dando aviso inmediato a la Prefectura del Puerto de La Paloma.

Tras esto, las autoridades correspondientes desplegaron a varias unidades, dando inicio el lunes a los procesos de búsqueda .

Pese a la "celeridad en la activación de los protocolos" , de acuerdo a lo informado por Pérez, de momento el paradero del tripulante sigue siendo desconocido.

Luego de pasada la noche del lunes y la madrugada de este martes, los oficiales "con las primeras luces del día" continúan con los procesos de búsqueda por "mar y aire".

Trabajan en el desarrollo de estas tareas el buque ROU 53 'Isla Farallón', varias embarcaciones de la Prefectura Nacional Naval, de Aviación Naval, así como una moto acuática desde Punta del Diablo.