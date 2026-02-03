Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / ROCHA

Continúa la búsqueda por mar y aire de un hombre que desapareció en Cabo Polonio

El incidente fue detectado inicialmente por guardavidas de la zona, quienes avistaron una embarcación dada vuelta y sin tripulación a bordo

3 de febrero 2026 - 10:42hs
Armada Nacional&nbsp;continúa en la búsqueda de un hombre desaparecido
Armada Nacional continúa en la búsqueda de un hombre desaparecido Armada Nacional
Armada Nacional
Armada Nacional

La Armada Nacional continúa en la búsqueda de un hombre de 58 años que desapareció en horas de la tarde del lunes en las aguas de Cabo Polonio (Rocha).

De acuerdo a lo informado por el vocero de la Armada, Alejandro Pérez, el incidente fue detectado inicialmente por guardavidas de la zona, que avistaron una embarcación dada vuelta y sin tripulación a bordo, dando aviso inmediato a la Prefectura del Puerto de La Paloma.

Tras esto, las autoridades correspondientes desplegaron a varias unidades, dando inicio el lunes a los procesos de búsqueda.

Más noticias
YouTube Kids, Google Classroom y WhatsApp no ​​están incluidos.

El algoritmo del país: qué revela la mezcla de música, fútbol e inteligencia artificial en las búsquedas uruguayas de 2025

El buque de exploración sísmica BGP Prospector
AMBIENTE

Búsqueda de petróleo: empresa comunicó a Ambiente que quiere arrancar la exploración offshore en febrero

Pese a la "celeridad en la activación de los protocolos", de acuerdo a lo informado por Pérez, de momento el paradero del tripulante sigue siendo desconocido.

Luego de pasada la noche del lunes y la madrugada de este martes, los oficiales "con las primeras luces del día" continúan con los procesos de búsqueda por "mar y aire".

Trabajan en el desarrollo de estas tareas el buque ROU 53 'Isla Farallón', varias embarcaciones de la Prefectura Nacional Naval, de Aviación Naval, así como una moto acuática desde Punta del Diablo.

Temas:

búsqueda hombre Armada Nacional Cabo Polonio

Seguí leyendo

Las más leídas

Un Solo Uruguay y su propuesta para evitar la obra en Casupá.
MOVIMIENTO

La idea de Un Solo Uruguay para solucionar el abasto de agua a Montevideo sin construir la represa de Casupá

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo
OPORTUNIDAD

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos